Gözaltına alınan 109 metal işçisi serbest bırakıldı

İşten atılan ve ücretsiz izne çıkarılan Systemair HSK, Özer Elektrik ve Baldur fabrikaları işçileri, DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası ile birlikte Gebze’den Ankara’ya doğru yürüyüş başlatmak istedi. Valiliğin "pandemi tedbirleri" kararını gerekçe gösteren polis, yürüyüşe izin vermedi. Dün sabah saatlerinde Birleşik Metal-İş sendikasının Gebze 1 No'lu Şube binasının önünde bir araya gelen işçilerin yürümesine pandemi gerekçesi ile, valilik kararı gerekçe gösterilerek izin verilmedi. İşçiler, polis tarafından çembere alındı. İşçiler yürüyüşe geçmek istediğinde polisin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Birleşik Metal-İş Gebze 1 No'lu Şube Sekreteri ve 109 işçi gözaltına alındı.

'Biz işten atılan arkadaşlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz'

Burada işçiler adına konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, polisin kendilerini sıkışık bir alanda toplanmaya zorladığını, Koronavirüs önlemlerini ihlal edenin emniyet güçleri olduğunu söyledi. Serdaroğlu, “Bizim derdimiz polis arkadaşlarla değil. Biz haklıyız şu anda. Biz işten atılan arkadaşlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. İşverenlere karşı bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Biz haklı olarak yürüyüşümüzü yapmak istiyoruz” diye konuştu.

BMİS'den çağrı

Sendikadan yapılan açıklamada "SystemAir Hsk, Özer Elektrik ve Baldur Süspansiyon’daki üyelerimizin ücretsiz izin dayatmasına karşı aylardır sürdürdüğü mücadelesini ve taleplerini tüm kararlılığımızla duyurmaya devam edeceğiz. Metal işçilerinin sesinin kısılmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

Ankara’da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na planladığımız yürüyüşü 25 Kasım Salı günü direnişçi fabrikalardan katılacak 20 üyemizle gerçekleştirileceği belirtilirken Ankara’ya doğru yürüyüşe geçecek metal işçilerini uğurlamak üzere herkesi saat 10.00'da sendikanın Gebze Şubesi'nin önüne davet edildi.