Metal işçilerinin yürüyüşü başladı

Sendikalı oldukları için tazminatsız şekilde işten çıkarılan metal işçilerinin Ankara'ya yürüyüşü başladı.

Haber Merkezi

Sendikalı oldukları için tazminatsız şekilde işten çıkarılan metal işçilerinin Ankara'ya yürüyüşü başladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası, sendikalı oldukları için cezalandırılıp tazminatsız işten atılan ve ücretsiz izne çıkarılan işçilerin ANKARA İLO yürüyüşünü başlatacağını açıklamıştı.

Metal işçilerinin Ankara'ya yapacağı yürüyüş öncesi dün polis ablukası yaşanmıştı. Birleşik Metal İş'ten yapılan açıklamada, saldırılar sonrası 100'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.