Metal işçilerinin yürüyüşü başladı

Sendikalı oldukları için tazminatsız şekilde işten çıkarılan metal işçilerinin Ankara'ya yürüyüşü başladı.
Birleşik Metal-İş Sendikası, sendikalı oldukları için cezalandırılıp tazminatsız işten atılan ve ücretsiz izne çıkarılan işçilerin ANKARA İLO yürüyüşünü başlatacağını açıklamıştı.
bugünlerden geriye,— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) November 25, 2020
bir yarına gidenler kalır
bir de yarınlar için direnenler...#MetalİscisineYoluAc pic.twitter.com/7E5sDe6Nrf
Metal işçilerinin Ankara'ya yapacağı yürüyüş öncesi dün polis ablukası yaşanmıştı. Birleşik Metal İş'ten yapılan açıklamada, saldırılar sonrası 100'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.