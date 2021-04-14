Danimarka AstraZeneca aşısını kullanmaktan vazgeçti

Danimarka, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını aşılama programından çıkartma kararı aldı.

Karar AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı ile çok nadir görülen kan pıhtılaşması sorunu arasında olası bağlantılara ilişkin değerlendirmelerin ardından geldi.

Danimarka şimdiye dek sözkonusu aşının kullanımından tamamen vazgeçen tek ülke oldu.

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa İlaç Ajansı AstraZeneca aşılarının kullanımına devam edilmesini gerektiğini açıklamıştı.

Danimarka sağlık otoritesi başkanı Søren Brostrøm "Kararımız Danimarka'da aşılama kampanyasına AstraZeneca olmadan devam etmek" dedi. Brostrøm "Bu konuda birçok uzman raporu var ve bu tarihi bir karar" ifadesini kullandı.

Halihazırda diğer koronavirüs aşılarına erişimi olan ülkede vaka oranları da düşük seyrediyor.

Ancak bu kararla birllikte ülkenin aşılama programının tamamlanmasında yaklaşık 3 haftalık bir gecikme yaşanması bekleniyor. Danimarka tüm nüfusunu Temmuz sonuna kadar aşılamayı hedefliyordu ancak bu hedefe Ağustos ortasında varılacağı tahmin ediliyor.