İngiltere Başbakanı 'Kapitalizm sayesinde aşıda başarılı olduk' dedi, lafını geri aldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti milletvekilleriyle Zoom aracılığıyla yaptığı bir kapalı toplantıda, aşılama programının “kapitalizm” ve “açgözlülük” sayesinde başarılı olduğunu ileri sürdü.

Haberi ilk duyuran, ülkenin tabloid gazetelerinden The Sun oldu. Gazeteye göre Johnson toplantıda şu ifadeyi kullandı: “Aşı başarımız sebebi kapitalizmin sayesinde, açgözlülüğün sayesindedir dostlarım.”

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Johnson daha sonra bu sözlerini geri aldı ve toplantı katılımcılarının bu ifadeleri “ortak hafızalarından silmelerini” istedi.

BBC’ye konuşan Muhafazakar Partili kaynaklar Johnson’un bu sözlerinin Avrupa Birliği ile İngiltere arasında aşı tedariki konusunda yaşanan gerilimle ilgisinin olmadığını savundu.

Bir hükümet yetkilisi ise Johnson’un şirketlerin yeni ürünler geliştirmedeki “kâr güdüsüne” atıfta bulunduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Johnson’un toplantıda AstaZeneca'yı koronavirüs aşısını İngiltere’ye maliyetine sağlaması nedeniyle övdüğü belirtildi.

İngiltere’de yetişkin nüfusun yarısından fazlasına denk gelen 28,3 milyon kişi şimdiye dek Oxford-AstaZeneca ve Pfizer’in koronavirüs aşılarının en azından ilk dozunu oldu. Avrupa Birliği'nde ise aşılama oranı İngiltere’dekinin üçte birinden azına denk geliyor.

Öte yandan halihazırda dünya genelinde çok sayıda ülke tek bir doz aşıya ulaşamadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Şubat ayında yaptığı açıklamada Covid-19 aşılarının yüzde 75'ini sadece 10 ülke kullanırken 130'dan fazla ülkeye tek bir doz aşı bile gitmediğini söylemişti.