DSÖ’den ‘AstraZeneca aşısı’ açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Oxford-AstraZeneca koronavirüs aşısının faydalarının Covid-19 kaynaklı enfeksiyonlar ve risklerden daha ağır bastığını açıkladı.

Kan pıhtılaşmasına yol açtığı şüphesiyle 20’den fazla ülkede kullanımı geçici olarak durdurulan Oxford-AstraZeneca aşısıyla ilgili bugün Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da aşının güvenli ve etkili olduğunu açıklamıştı. Açıklamanın ardından İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerde aşının kullanımı yeniden başlamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus örgütün Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi’nin konuyla ilgili verileri gözden geçirmek için toplandığını belirtti. Ghebreyesus “Komite, Oxford-AstraZeneca aşısının uygulanmasının ardından mevcut verilerin pıhtılaşma koşullarında genel bir artışa işaret etmediği sonucuna vardı" dedi.

Ghebreyesus "AstraZeneca aşısı, ölümleri önleme konusunda büyük bir potansiyele sahip. Komite, aşının faydalarının Covid-19 kaynaklı enfeksiyonlar ve risklerden daha ağır bastığını açıkladı. Bu durumda soru yok. Covid-19 ölümcül bir hastalık ve Oxford-AstraZeneca aşısı bunu önleyebilir. Covid-19’un kendisinin kan pıhtılarına neden olabileceğini hatırlamak da önemli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Afrika Birliği (AfB) de, üye ülkelere AstraZeneca'nın Covid-19 aşısını kullanmayı sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.