Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İtalya Başbakanı'na tepki: Hadsiz ve edep dışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' demesine tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'diktatör' ifadesini kullanmasına tepki gösterip özür dilemeye çağırdı.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hayatı boyunca ülkesinin ve milletinin menfaatlerini düşünen, her türlü faşizm ve vesayete karşı çıkan, girdiği her seçimi halkının yüksek teveccühü ile kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında Başbakan Draghi'nin hadsiz ve edep dışı ifadelerini kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum."

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