İtalya Başbakanı Draghi: Erdoğan bir diktatör

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ankara'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında bir süre ayakta kalması ve kanepede oturmak zorunda bırakılmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Draghi, ''Erdoğan'ın von der Leyen'e karşı davranışına kesinlikle katılmıyorum, bence bu uygun değildi. Von der Leyen'in katlanmak zorunda kaldığı aşağılama için çok üzüldüm'' dedi.

Draghi şöyle devam etti:

“Bunlarla, ne olduklarını açık açık söyleyelim, diktatörlere yine de işbirliği yapmamız gerekiyor… İnsan farklı görüşlerini, fikirlerini, davranışlarını, toplum vizyonlarını ifade ederken açık sözlü olmak zorundadır. Ancak ülkelesinin çıkarlarını korumak için işbirliğine hazır olmalıdır. Bu önemli. doğru dengeyi bulmalıyız”