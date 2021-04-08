'Dikatör' krizi: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinin ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlık'tan açıklamada şöyle denildi:

"Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Sayın Faruk Kaymakcı tarafından İtalyan Büyükelçi’ye, göreve atamayla gelmiş İtalya Başbakanının, Avrupa’da en yüksek halk oyu desteğiyle seçilmiş bir lider olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini kuvvetle kınadığımız, Türkiye-İtalya dostluğu ve müttefikliğiyle bağdaştıramadığımız bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasını beklediğimiz vurgulanmıştır.

Büyükelçiye, AB Konsey ve Komisyon Başkanlarının ahiren ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretin protokol düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğu, Türkiye’nin misafirperverliğini kimsenin sorgulayamayacağı, ülkemizin AB içindeki anlamsız ve kötü niyetli tartışmalara taraf olmayacağı ve Türkiye-AB olumlu gündemini baltalamaya yönelik çabaları nafile bulduğumuz da bildirilmiştir."

Çavuşoğlu: Atanmış İtalya Başbakan'ının çirkin ve hadsiz ifadeleri

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyada hesabından Draghi'ye tepki göstererek ''Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz'' açıklamasını yaptı.

Draghi "Bunlarla, ne olduklarını açık açık söyleyelim, diktatörlere yine de işbirliği yapmamız gerekiyor… İnsan farklı görüşlerini, fikirlerini, davranışlarını, toplum vizyonlarını ifade ederken açık sözlü olmak zorundadır. Ancak ülkelesinin çıkarlarını korumak için işbirliğine hazır olmalıdır. Bu önemli, doğru dengeyi bulmalıyız" demişti.