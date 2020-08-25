Çocuklarda viral yük daha yüksek: Okulların açılması büyük risk

The Journal of Pediatrics dergisinde, 19 Ağustos tarihinde, okulların yeniden açılmasının planlandığı bu dönemde çocukların koronavirüs (Covid-19) pandemisindeki potansiyel rolünü ve çocuklarda ciddi enfeksiyona yol açan faktörlerin değerlendirilmesini amaçlayan bir araştırma yayımlandı.

Araştırma Massachusetts General Hospital tarafından 0 - 22 yaşları arasındaki (ortalama yaş 10,2) 192 çocuk üzerinde yapıldı.

Elde edilen sonuçlara göre, çocukların yüzde 26’sı Covid-19 enfeksiyonuna sahipti, bunların da ancak yarısının (yüzde 51) ateşi ve Covid-19 için spesifik olmayan kimi başka semptomları vardı.

Buna karşılık, semptomların görüldüğü ilk iki gün içindeki nasofaringeal (burun - boğaz) viral yükleri, ciddi hastalık tablosuyla hastaneye yatırılmış olan erişkinlerinkinden de fazla olacak şekilde, en yüksek düzeydeydi.

Bu araştırma çocukların, orta derece hastalığa sahip olmalarına veya hastalığı semptomsuz geçirmelerine rağmen pandeminin yayılmasında potansiyel bir kaynak olabileceklerini gösteriyor ve okulların açılmasının da bu çerçevede ele alınmasının gerekliliğini ortaya koyuyor.