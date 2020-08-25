Eğitim Sen'den 'okulun ilk günü' anketi: Önlemler yetersiz

Eğitim emekçileri uzun bir aradan sonra dün itibariyle okullarda görev yapmaya başladı. Eğitim Sen'in sahada görev yapan eğitim emekçileriyle yaptığı anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 26’sı okullarda kısmen önlem alındığını, yüzde 40’ı önlemlerin yetersiz olduğunu, yüzde 25’i ise hiç önlem alınmadığını söyledi.

Eğitim Sen'den yapılan "Uzun bir aradan sonra okulda ilk gün" başlıklı açıklama şöyle:

"Uzun bir aradan sonra öğretmenler bugün yeniden okullarındaydı. Salgının yaşamamızı adeta kuşatmaya devam ettiği koşullarda mesleki çalışmalar için okullara giden arkadaşlarımız gittikleri okulun bıraktıkları okul olmadığını fark ettiler. Fiziki mesafeyi koruyarak biraz da kaygılanarak arkadaşların hasret gidermesi; 13 Mart’ta bıraktıkları okula alışmaya çalışan öğretmenler; cevaplanamayan onlarca sorunun yarattığı belirsizlik ve okul yönetimlerinin bütçe ve personel yetersizliğinden dolayı alamadığı önlemler yeni okulun ilk gününden hafızalarımızda kalanlar oldu.

Okulun ilk günü kimi illerde öğretmenler yine istekleri ve uzmanlık alanları dışında yapılmış görevlendirmelerle karşılaştılar. Uyarımızı yineleyelim; öğretmenleri istekleri ve uzmanlık alanları dışında görevlendiremezsiniz. Uzman sağlık emekçilerinin yapması gereken işlerde yapılacak bir görevlendirmeyi düşünmek dahi istemiyoruz. Öğretmenler, gerektiğinde uluslararası sözleşmeler ve iç hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmakta tereddüt etmeyecektir.

Salgın koşullarında okulun ilk gününde, bizi en fazla kaygılandıran konu alınan önlemlerdi. Günler, hatta haftalar boyunca alınması gereken önlemlerin neler olduğunu, bunların gerçekleşmesi için ek bütçe hazırlanması ve ek personel istihdam edilmesi gerektiğini ifade ettik. Okulların yüz yüze eğitime başlamaya hazır olup olmadığını değerlendirmek için ayrıntılı sorular hazırladık. Bugün Eğitim Sen üyeleri bulundukları her okulda bu sorulara yanıt aradılar ve aramaya da devam edecekler.

Okullarda alınan önlemleri, mesleki çalışmalar için okullarda bulunan eğitim emekçilerine sorduk. Sadece 8 saat devam eden anketimize bu kısa süre içerisinde 2212 kişi katıldı. Katılımcıların % 9’u alınan önlemleri yeterli bulurken, %26’sı kısmen alınmış, %40’ı yetersiz ve %25’i önlem alınmamış yanıtını verdi.

Katılımcıların büyük çoğunluğunun “yetersiz” ve “kısmen alınmış” seçeneklerini işaretlemiş olması bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır: ”Okul eğitim yöneticileri salgına karşı önlem almaya çalışmış ancak aldıkları önlemler öğretmenler başta olmak üzere eğitim emekçileri tarafından yeterli bulunmamıştır. Bu durumun nedenlerinden birincisi okulların önlem alacak bütçesinin olmaması; ikincisi de bu önlemleri yaşama geçirecek ve bunun sürekliliğini sağlayacak ek personelin bulunmamasıdır. MEB, bu durumu dikkate alarak hızla okulların salgına karşı korunaklı hale getirilmesi için ek bütçe hazırlığına başlamalı, ek personel için de Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ödenek ve kadro talebinde bulunmalıdır”.

Katılımcıların sadece % 9’unun alınan önlemleri yeterli gördüğünü ifade etmesinin de oldukça anlamlı olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Sadece maske takarak ve alınan bu yetersiz önlemlerle yüz yüze eğitime geçilmesinin mümkün olmadığı ortadadır. MEB’in bu durumu mutlaka dikkate alması ve alınan önlemleri gözden geçirmesi gerekmektedir.

Okulların bir an önce yüz yüze eğitime başlaması için öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin sağlığını koruyacak gerekli ve yeterli tüm önlemlerin hızla alınması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi için dayanışma, ortak akıl ve güçlü bir toplumsal mutabakat gerekli. Bunun gerçekleşmesi için MEB’in hızla adım atması ve konunun tüm tarafları ile bir araya gelmesi gerekmektedir."