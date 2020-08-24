Okullar öğretmenlere açıldı: Önlemsiz sınıflar, belirsiz süreçler

24 Ağustos Pazartesi 1 milyon öğretmen kendi okullarında seminer çalışmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA TV’deki açılış konuşmasında “önceliğimiz sağlık” deyip bu konuda birçok kuruluşla işbirliği yapıldığını ve kılavuzlar hazırlandığını ifade etse de öğretmenlerin kendi okullarında gördükleri tablo oldukça farklı oldu.

İstanbul’da görev yapan öğretmenlerden aldığımız bilgilere göre birçok okulda ateş ölçer yoktu ve girişte öğretmenlerin ateşi ölçülmedi. Sınıflar ve tuvaletlerde de pandemiye yönelik hiçbir özel tedbir görülmedi. Öğretmenler odası ve EBA TV izlemek için sınıflarda sosyal mesafeye uygun bir kapalı alan düzenlemesinin olmadığı görüldü.

Okullarda eğitim-öğretim döneminde çalışan temizlik personeli sayısının da İŞKUR’un ihaleleri henüz yapmamış olduğu için ya olmadığı ya da bir tane ücretli olduğu görüldü. Örneğin görüştüğümüz bir öğretmen okulunda 3 tane temizlik görevlisi varken bugün 1 tane olduğunu ve onun da şu an ücretli olduğu için 1200 tl ücretle çalıştırıldığını ifade etti.

Bakan bir kılavuz hazırlandığını söylese de Öğretmenler Kurul toplantıları için de sosyal mesafeye uygun bir oturma düzeni, toplantı sürelerini belirlemek gibi hiçbir önlem alınmadığı görüldü. Bazı okullarda toplantılar bahçede yapılırken bazı okullarda da öğretmenler saatte bir ara vererek toplantılarına devam etti.

Toplantılarda ise öğretmenler okul idarelerine seminer döneminde hangi covid 19 önlemleri alınacağını sorsalar da bunun bakanlıktan gelen bir cevabı olmadığı yanıtını aldılar. Yine bakanlığın kılavuzuna göre lavaboların sensörlü olması gerekirken, okul idarelerine bu konuda herhangi bir kaynak gelmediği ve bunun da velilerden karşılanma yoluna gidilebileceği ifade edildi. Ancak hem bakanın EBA TV yayınınında söylendiği hem de kurullarda ifade edildiği üzere sorumluluk tamamen öğretmenlerin üzerine yıkılmış durumda.

Bakanlığın 1 milyon öğretmenin okula başladığı gün için pandemiye karşı aldığı tek önlem beş gün için beş maske dağıtmak ve okullarda ödeneksiz, kuralsız ve ne yapacağı belirsiz bir pandemi kurulu oluşturmak oldu.

Aynı şekilde öğretmenlerin seminer çalışmalarının 18 Eylül’e kadar okullarda devam edeceğini ifade edilse de, bu seminer çalışmalarının içeriğine dair henüz okullara bir bilgilendirme yapılmamış durumda. Yine telafi eğitim programının içeriğine dair de hiçbir bilgilendirme yok. Okullar kademeli açılırken de ders süreleri, ders saati sayısı, ya da seyreltilmiş müfredatın nasıl olacağına dair yine hiçbir bilgilendirme yapılmadı.

Hem korunmasız hem de belirsizlikler içinde okula giden öğretmenler bugün ilk günlerini tamamladılar.