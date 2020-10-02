'Çocuğun cinsel istismarı suçu meşru gösterilmeye çalışılıyor'

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan’ın çocuk istismarı olan “çocuk evliliklerini” aklamaya yönelik sözleri büyük tepki çekti.

Arslan’ın bu sözlerinin ardından bir de suç duyurusunda bulunuldu.

'TCK'ye göre suç teşkil etmektedir'

Arslan hakkında suç duyurusunda bulunan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği’nden Avukat Nilda Baltalı, soL’a yaptığı açıklamada, “Kurum ve kurum başkanının söylemleri Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmektedir” derken, bu tarz söylemlerle çocuk evliliklerinin normalleştirildiğini ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunun meşru gösterildiğini dile getirdi.

'Suç işlemeye teşvik'

Kurum ve başkanı hakkında suç işlemeye tahrik (TCK 214), suçu ve suçluyu övme (TCK 215), Kanunlara uymamaya tahrik (TCK 217) suçları nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını belirten Baltalı, “Bu söylemler halkı suç işlemeye teşvik ederek istismarcıları tahrik etmektedir” dedi.

'Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz'

Devletin çocukları istismardan korumaya yönelik görevleri olduğunu söyleyen Baltalı, “Bu yükümlülük anayasa ve Türkiye'nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelerde yer almaktadır. O nedenle Adalet Bakanlığı’na çalışan bir kurumun böylesine açıklamalar yapmış olması nedeniyle suç duyurusunda bulunmayı kendimize görev edindik. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak çocuğa karşı istismarla mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz” ifadesini kullandı.