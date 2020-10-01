İstismar adından başlıyor: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı'ndan çocuk istismarına destek

AKP iktidarında kurulan ve misyonunu "İnsan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması için çalışmak, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek" olarak açıklayan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), açık bir çocuk istismarı olan "çocuk evliliklerini", "erken evlilik" olarak aklamaya çalıştı.

'Erken evlilik ve cinsel istismar ayrıştırılmalı' açıklaması

Kurumun Başkanı Süleyman Arslan, katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Erken evlilik ve cinsel istismar suçu ayrıştırılmalıdır. İnsanlar sadece erken bir yaşta evlendi diye yüz kızartıcı suçlardan yargılanmamalıdır. Bu durum başta bu evliliklerden doğan çocuklar olmak üzere kişinin ve ailesinin haklarını ihlal etmektedir" dedi.

Sözlerine "Zina evrensel bir suçtur. Bu noktada tüm yasamanın sorumluluğu bulunmaktadır. Sadakatsizlik bir suçtur ve suç olarak düzenlenmelidir" şeklinde devam eden Arslan, daha sonra İstanbul Sözleşmesi'ni de hedef alarak, "Bizim değer yapımıza uygun olmayan tarafları olduğu açıktır. Farklı aile tipleri, ailesiz yaşam, gayrı meşru yaşam sözleşmeyle meşrûiyet kazanmaktadır" ifadesini kullandı.

Gericiler tarafından gündeme getiriliyor

Özellikle Akit gazetesi tarafından düzenli olarak gündeme getirilen "erken evlilik düzenlemesi", son olarak AKP tarafından çıkarılan "infaz yasası düzenlemesine" eklenmek istenmişti.

Söz konusu düzenlemeyle çocuk istismarı "erken evlilik" adı altında af kapsamına alınmak istenirken, gelen büyük tepkilerin ardından geri çekilmişti.

Söz konusu düzenleme hazırlığını soL'a değerlendiren Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Hilal Çelik, Türkiye’de evlilik yaşına ilişkin çok açık düzenlemeler olduğuna dikkat çekerken, şöyle konuşmuştu:

"Böylesi bir düzenleme istismara uğrayan çocuğa hem cinsel hem duygusal hem de fiziksel şiddetin sürekli kılınması anlamına gelecektir. Yine bu düzenleme cinsel istismar sonrası aileler üzerinden büyük bir baskı, fiziksel bir baskıya da kapı aralayacaktır.

Bu içerikte bir düzenlemenin bırakın Meclis gündemine gelmesi, konuşulması bile kabul edilemez."

Ortaokula türban istemişti: TİHEK Başkanı kimdir?

AKP tarafından AB uyum düzenlemeleri kapsamında 2012 yılında kurulan, 2016 yılında ise ismi değiştirilerek şu anki adını alan TİHEK'in Başkanlığını Süleyman Arslan yapıyor.

Arslan, bugünlerde AKP'liler tarafından kurulmak istenen 2. Baro'nun hazırlık ekibinde yer alan Hukukun Üstünlüğü Derneği Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Üyeliği de yapan Arslan, ortaokula türbanın girmesi için yaptığı çalışmalarla biliniyor.

Arslan, 6 Mart 2017 tarihinde ise Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) başkanlığına getirildi.