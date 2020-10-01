Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden çocuk istismarına destek veren TİHEK ve başkanı hakkında suç duyurusu

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, sosyal medya hesabından açık bir çocuk istismarı olan "çocuk evliliklerini", "erken evlilik" olarak aklamaya çalışan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve başkanı Süleyman Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği tarafından yapılan suç duyurusu şöyle:

30.09.2020 tarihinde Twitter isimli sosyal medya sitesinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na ait olduğu tespit [email protected]_kurumsal isimli Resmi Twitter Hesabından yapılan açıklamaya göre "Erken evlilik ve cinsel istismar suçu ayrıştırılmalıdır. İnsanlar sadece erken bir yaşta evlendi diye yüz kızartıcı suçlardan yargılanmamalıdır. Bu durum başta bu evliliklerden doğan çocuklar olmak üzere kişinin ve ailesinin haklarını ihlal etmektedir." denilmektedir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan'a (Twitter kullanıcı adı: @suleymanarslan_) ait olduğu belirtilen söylemler Türk Ceza Kanununun Kamu Barışına Yönelik Suçlar başlığını taşıyan bölümündeki birçok suçun işlendiğini göstermektedir.

Çocuk evliliklerinin meşruiyetini ortaya koyan bu söylemler çocuklara yönelik cinsel istismarı da meşrulaştırmaktadır. İlgili kurum ve kurumun başkanı söylemleriyle halkı suç işlemeye teşvik ederek istismarcıları tahrik etmektedir.

İlgili paylaşım birçok kullanıcı tarafından eleştirilmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim dalı, Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner tarafından da aşağıdaki şekilde yorumlanmıştır:



Yetkin bir ceza hukukçusu olan cinsel suçlar alanında çalışma yapmakta olan yukarıda açıklaması paylaşılan akademisyenin de belirttiği gibi erken evlilik diye bir suç yoktur. Çocukların ancak cinsel istismarı söz konusu olduğunda rızası olmayan çocukların evliliği suç haline gelmektedir.

Çocukların evlilik kavramıyla yan yana anılmaması gerekir. Çocukların evliliğe zorlanması cinsel istismardır. Erken yaşta evliliklerin övülmesi, suç olmadığını söylemek ise açıkça Türk Ceza Kanununa aykırıdır. Bu tarz söylemler TCK'nın 214, 215, 217. Maddeleri gereği suçtur.

Bilindiği üzere, “çocuğun yüksek yararının gözetilmesi” ve “çocuğun güvende tutulması” ilkeleri, 1924 Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi, 1959 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi, 1963 Türk Çocuk Hakları Bildirisi ve 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde koruma altına alınan haklardandır. Bu ilkeler Çocuk Koruma Kanunumuzun da temelidir.

Anayasa’mızın 41. Maddesi Devleti, her türlü istismar ve şiddete karşı çocukları koruyucu önlemleri almakla yükümlü tutmuştur.

Dolayısıyla çocukların yüksek yararı korunması gereken en temel ilkedir.

Devlet, çocuklarımızı her türlü cinsel sömürüden, istismardan, erken yaşta evliliklerdenkorumakla yükümlüdür. Çocukları korumaya çalışan ülkemizde bu tür söylemlerin suç işlemeye özendirici, teşvik edici anlatımların kullanılması nedeniyle bu mücadeleye zarar verilmekte ve çocuklarımızın ve toplumun geleceği tehdit edilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, suç unsuru olan söylemler nedeniyle gerekli soruşturmanın yapılması için suç duyurusunda bulunma zorunluluğumuz doğmuştur.

Dernekten açıklama

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"İnsan haklarının arkasına sığınarak erken yaşta çocuk evliliklerini savunarak çocuğun nitelikli cinsel

istismarını suçunu öven Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve kurumun başkanı Süleyman

Arslan hakkında suç işlemeye tahrik (TCK 214), suçu ve suçluyu övme (TCK 215), Kanunlara uymamaya

tahrik (TCK 217) suçları nedeniyle suç duyurusunda bulunduk. Çocuk evliliklerini meşru kılmaya yönelik

bu söylemler çocuklara yönelik cinsel istismarı da meşrulaştırmaktadır. İlgili kurum ve kurumun başkanı

söylemleriyle halkı suç işlemeye teşvik ederek istismarcıları tahrik etmektedir."