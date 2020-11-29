CHP'li Özkoç'tan Başarır'a açılan soruşturmaya tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma açılmasını kınayarak “Ülkemizi gizli kapaklı yabancı ülkelere peşkeş çekmeye kalkanların üzerine yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Sakarya'daki Tank-Palet fabrikasının Katarlılara satılmasıyla ilgili eleştirilerinin ardından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösteren Özkoç Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Sözlerini açıklamasına rağmen, algı operasyonuyla, Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır'a başlatılan soruşturmayı kınıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, ‘Tank Palet Vatandır’ demeye, ülkemizi gizli kapaklı yabancı ülkelere peşkeş çekmeye kalkanların üzerine yürümeye devam edeceğiz."