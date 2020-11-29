CHP Grup Başkanvekili Altay'dan 'orduya hakaret' tepkilerine yanıt

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet'in Katar'a satılmasına ilişkin olarak "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözlerine gelen tepkileri eleştirdi.

Altay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TSK'nın büyük ve önemli bir tesisi Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a peşkeş çekilmesine itirazı şanlı ordumuza hakaret diye algılamak troll aklının ve organizasyonunun geldiği çaresizliğin son halidir" ifadesini kullandı.

MSB dava açacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir. Millî Savunma Bakanlığı; Aklın ve bilimin rehberliğinde; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir" denildi.

'Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret'

Açıklamada, "Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değil

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olaya ilişkin, "Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum! Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir." paylaşımını yaptı.

Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur." ifadesini kullandı.

RTÜK'ten Başarır'ın katıldığı programa inceleme

Öte yandan, Radyo Televizyon Üstü Kurulu (RTÜK), Başarır'ın katıldığı yayına ilişkin inceleme başlattı.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "TSK'ya yönelik kullandığı ifadeleri kabul etmenin mümkün olmadığı" savunularak "Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programında Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" demesinin ardından Başarır AKP'li taraflarca hedef gösterilmeye başlandı.

Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu, Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” diye yanıt verdi.

Başarır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da "Habertürk’teki konuşmamın çok başka yerlere çekildiğini hayretle izliyorum. Benim eleştirim Tank Palet Fabrikamızın Katar’a satışına yöneliktir. Arkasındayım. Ordumuzla uzaktan yakından alakası yoktur! Ordumuzun savaş fabrikasını bir başka ülkeye satmak hainliktir. İhanettir!" dedi.