CHP'li milletvekili Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Katıldığı bir televizyon programında 'Türk ordusu satılmış' diyen 27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nin 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Katıldığı bir televizyon programında, Sakarya'da kurulu Tank Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC'ye devredilmesine tepki gösteren Başarır "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" demişti.