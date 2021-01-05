CHP'li Özel: Erdoğan OHAL'i sopa olarak kullanıp rektör atadı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel partisinin Meclis Gündemi toplantısında konuştu.

HalkTV'nin haberine göre, Özel'in konuşmasının bir bölümü şöyle:

"Partili Cumhurbaşkanı Boğaziçi Üniversitesi'ne partili bir rektör atadı. Bunu 2016 yılında OHAL şartlarında kendisine verilmiş KHK yetkisi ile, FETÖ ile mücadele edeceğiz bahanesiyle çıkardıkları ama önüne gelen her türlü muhalif sesi susturmaya yönelik yetki ile yaptı. Erdoğan, OHAL'i sopa olarak kullanıp rektör atadı. Erdoğan gelmeden önce üniversitede öğretim görevlileri oy kullanırlar, en yüksek oyu alanlar Cumhurbaşkanı'na sunulur Cumhurbaşkanı da bunlardan birini atardı. Biz CHP olarak Cumhurbaşkanlarının en yüksek oyu alanı ataması gerektiğini hep savunduk. Biz diyoruz ki partili Cumhurbaşkanı'nın partili rektör ataması yanlıştır.

Birilerinin üniversitede bir yere gelmek için AKP'den aday adayı oldukları ya da ileride siyaseten önü açılmak isteyenlerin AKP'ye yaklaşıp partili rektörlüğün gereklerini yerine getirdiği bir sistemdeyiz. Bu haksızlık sadece muhalefet partilileri rahatsız etmiyor AKP'lileri de rahatsız ediyor. Yüzde 50'nin oyunu alıyorsunuz yüzde 100'e eşit davranmıyorsunuz. TIMES Üniversiteleri Derecelendirme Kuruluşu'nda bir üniversiteler sıralaması var. Tayyip Erdoğan rektörleri atama yetkisi aldığı gün TIMES'a göre ilk binde 18 üniversitemiz vardı şu anda ilk binde 11 üniversite var. Ömer Bey bir cevabınız olacak mı? 18 yılın sonunda üniversiteye kelepçe vuruldu. 2015'ten önce olsaydı yapanlara 'FETÖ'cü derlerdi. Bu rezalet AKP'nin ama Boğaziçi Üniversitesi hepimizin. Bir rektör düşünün alkış varsa protesto için var çünkü onu öğrenci, öğretim görevlisi istemiyor. Onu bir kişi istiyor. Üniversitelerin rektörlerini Cumhurbaşkanı atasın hevesi KHK'dan önce Ağustos 2016'da meclise geldi. AKP'nin de bu şiddetli itirazıyla bunu kanun teklifinden çıkardık. Çıkarırken MHPli Erkan Akçay 'Bu gece yapılan mini bir darbe girişimidir' dedi. Daha sonra bu mini darbe girişiminden aylar sonra bu yetkiyi OHAL KHK'sı ile aldı Erdoğan ve şimdi bu atamalara sesini çıkarmayan bir MHP var."