'Türkiye’de siyasi iktidar, bir çizgiyi asla aşamayacak'

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li rektör atamasının ardından başlayan eylemlere ilişkin açıklama yaptı.

TKG açıklamasında, "Geçtiğimiz gün yaşananlar bir gerçeği hepimize hatırlattı: Türkiye’de siyasi iktidar, sınırlarını ne kadar zorlarsa zorlasın bir çizgiyi asla aşamayacak. O çizginin üzerinden Boğaziçi öğrencileri kalın bir kalemle tekrar geçti" denildi.

Açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz gün yaşananlar bir gerçeği hepimize hatırlattı: Türkiye’de siyasi iktidar, sınırlarını ne kadar zorlarsa zorlasın bir çizgiyi asla aşamayacak. O çizginin üzerinden Boğaziçi öğrencileri kalın bir kalemle tekrar geçti.

Meclisi, sendikaları hatta muhalefet partilerini zihniyetiyle bilfiil işgal etmiş olan AKP, üniversitede yine duvara tosladı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine, tüm yurttaşlarımıza hatırlatmak istiyoruz, bu duvarı delemeyecekleri için dağıtmayı deneyecekler.

Dün akşam önce üniversitenin tepesine intihalci bir parti militanını atamanın “siyasi olmadığını” bu yüzden iddia ettiler, bu deli saçmasına kimse inanmayınca da eylemcilerin terörist olduğunu. Lakin bu yafta artık yalnızca birkaç faşisti tatmin etmekten öteye gidemez.

Kimi ikna edebilir AKP? Bir gün önce terörist ilan ettikleri SMA ailelerini mi? Patronlarına halel getirmemek için yerde sürükledikleri madencileri mi? Katledilen kadınların ardından susturamadıkları on binlercesini mi?

Türkiye’de yalnızca bu cephe meşrudur, yalnızca bu cephe güçlüdür. AKP ve utangaç militanları ne etiket koymaya çalışırsa çalışsın. Gecenin bir saati ev baskınıyla gözaltına alınan arkadaşlarımız bu acınası oyunda gözdağı verilmek istenenlerdir. Üniversiteleri de memleketi de sizin korku sopanıza teslim etmeyeceğimizi çoktan anlamış olmalısınız.

Gözaltına alınan arkadaşlarımızı hemen serbest bırakın. Boğaziçi’nden şirket, AKP’nin memurundan rektör olmaz!"

TKG, AKP'li 'kayyum' rektörü "Boğaziçi'nden şirket, AKP'nin memurundan rektör olmaz" pankartıyla karşılamıştı.