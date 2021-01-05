'Kayyum rektör istemiyoruz' diyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ev baskını!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı dün büyük bir eylem yapmış, "Kayyum rektör istemiyoruz" demişti.

Bugün çok sayıda Boğaziçili öğrenci, polisin düzenlediği ev baskınları sonrası gözaltına alındı. Şu ana kadar 16 öğrencinin gözaltına alındığı, toplam 28 öğrenci hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Öğrencilerin "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlamalarıyla gözaltına alındıkları öğrenilirken, hakkında gözaltı kararı bulunan 28 öğrenciden 16'sı gözaltına alındı.

20 yıllık AKP kariyeri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde 'Üniversitemizde Kayyum Rektör İstemiyoruz' başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan kişilerden, gösteriler sırasında '2911 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Görevli Memura Mukavemet' suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenmiştir" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektörlüğüne üniversite dışından ve AKP'li bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıylagetirilmesi öğrencilerin büyük tepkisini çekmişti.

1992 ODTÜ mezunu olan bir isim olan Bulu, AKP'li kimliğiyle biliniyor. Özel sektörü önemseyen piyasacı kimliğiyle dikkat çeken Bulu'nun AKP'deki kariyeri de kuruluşa kadar gidiyor. 2002 yılında AKP Sarıyer İlçesi kurucusu olarak görev yapan Bulu, aynı zamanda AKP'nin Ekonomiden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini de yaptı. Bulu, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için AKP'den aday adayı olurken, 2015 yılı genel seçimlerinde AKP’den İstanbul Milletvekili aday adayı olmuştu.

Bulu, Boğaziçi öncesi iki üniversitede daha rektörlük görevinde bulunmuştu. Bulu Önce İstinye, ardından da Haliç Üniversitesi'nde rektörlük görevi yapan Bulu, şimdi de Boğaziçi'nde rektörlük yapacak.

'Bilgiyi ticarileştireceğiz'

Bulu'nun göreve atandıktan sonra yaptığı ilk açıklamada bilgiyi ticarileştirme vurgusu dikkat çekti. "Sadece öğrencilerimizin değil, hocalarımızın da ürettikleri yeni bilgiyi ticarileştirecek ekosistemin geliştirilmesi, önümüzdeki 4 yılda önem vereceğim bir konu olacaktır." diyen Bulu, üniversiteyi tarafı olmadığı tartışmaların içine çekmemek gerektiğini söyleyerek "hepimiz aynı gemideyiz" dedi.