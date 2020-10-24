CHP, AKP’nin Saraçoğlu Projesi ile hemfikir!

CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medya hesabından Ankara Saraçoğlu Mahallesi'nde yürütülen rant projesine destek veren paylaşımlarda bulundu.

Rant projesi

Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından Güryapı Restorasyon AŞ’ye ihale edilen proje ile Saraçoğlu Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları devam ediyor.

Halkın tepkilerine ve sürmekte olan iptal davalarına rağmen başlatılan proje, AKP’nin yanı sıra CHP tarafından da sahipleniliyor.

CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen konuyla ilgili "Proje koruma ve restorasyon projesidir. Saraçoğlu Mahallesi bu proje ile bütün bina ve ağaçlarıyla korunacak ve restore edilecektir" dedi. Taşdelen "Koruma Kurulu tarafından onaylanmış projeye aykırı bir iş/işlem yapılmasına izin vermeyeceğimiz açıktır" diyerek, iptal davalarına rağmen başlayan inşaata engel olmayacaklarını da dile getirmiş oldu.

Taşdelen’in paylaşımları şöyle:

Saraçoğlu Mahallesi

📌Koruma kararı bulunan SİT alanıdır.

📌Yapılan proje Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından SİT alanı koruma kararına göre onaylanmıştır.

📌Tek bir bina/yapı yıkılmayacak; hepsi korunacak ve restore edilecektir.

📌Tek bir ağaç kesilmeyecektir. pic.twitter.com/AaCrof6Vxk — Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) October 23, 2020

Saraçoğlu Mahallesi'nde inşaat çalışmaları başladığında Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü bir açıklama yayımlayarak projeye karşı çıkmıştı.

Açıklamada şöyle denilmişti:

"Saraçoğlu mahallesi, binalarıyla, avlularıyla, okuluyla, kütüphanesiyle bir bütündür. Özgün mimarisi ile kent tarihinin bir parçası ve Ankara’nın merkezinde bir nefes alma mekanıdır. Hiçbir şehircilik ve koruma ilkesi ile bağdaşmayan bu rant projesi durdurulmalıdır. Saraçoğlu mahallesi tüm özellikleriyle korunmalı, kamu yararı gözetilerek tüm Ankaralıların kullanıma açılacak şekilde restore edilmelidir. Ankaralıların yeni ticarethanelere, alışveriş merkezlerine, lüks otellere, değil sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak kamusal alanlara, paklara, bahçelere, kültür merkezlerine, kütüphanelere, müzelere ihtiyacı vardır."

Soylulaştırma projesi

Cumhuriyet’in ilk toplu konut alanı olan Saraçoğlu Mahallesi’ni hedef alan projeye dava süreci devam etmesine rağmen hız verildi. Mahallede yaşanaları ve gelinen son durumu soL’a değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bir soylulaştırma projesiyle karşı karşıyayız" demişti.