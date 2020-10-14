Saraçoğlu'ndaki 'restorasyon' yıkımı yargıya taşındı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi davalara rağmen restorasyon adı altında yapılan ve Saraçoğlu Mahallesi’nin özgün değerlerini yok eden çalışmaların durdurulması için mücadeleyi sürdürüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, alandaki inşaat faaliyetlerde bina girişlerinin beton dökülerek yükseltildiğini, içeride zemin döşemelerin değiştirildiğini, tescilli bina kapısının kaldırılıp yerine çelik kapının takıldığını ve özgün malzemenin bozulduğunu tespit etmişti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2863 sayılı Kanuna muhalefet ve görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçu işleyen Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri, Emlak GYO A.Ş. yetkilileri, Güryapı Restorasyon Taah. Ve Tic. A.Ş yetkilileri, ASL Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti, MC İklimlendirme İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti ve Oğuz Özsoy Mühendislik hakkında, kamu davası açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘’Saraçoğlu’nda akıllara ziyan bir şekilde restorasyon adı altında inşai faaliyette bulunan ve Saraçoğlu’nu yok etmeye çalışanlar yargı önünde hesap verecek. Sorumluluğu bulunan tüm kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir çivi dahi çakılamayacak olan alanda kepçelerle inşai çalışmalar yapılması, çelik kapılar takılması ve özgün malzemenin yok edilmesi restorasyon bilimine ve 2863 sayılı koruma kanuna aykırıdır. Saraçoğlu Mahallesinde kültür ve restorasyon bilimine aykırı katliam durdurulmalıdır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bu katliamın durdurulması için yerel yönetimlere de çağrı yapıyoruz’’ dedi.