Galata Kulesi’nde hilti neyse Saraçoğlu'da kepçe odur

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Koruma Restorasyon Uzmanları Derneği ve modern mimarlık eserlerin korunmasına yönelik mücadele veren DOCOMOMO Türkiye ile birlikte Saraçoğlu Mahallesi Müdahale İzleme Kurulu oluşturdu.

Yerinde inceleme yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi, kepçelerle iş makineleri ile müdahale edilen alanda, hem yapılara, hem de ağaçlara zarar verildiğini tespit etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Cumhuriyetin ilk toplu konutu ve ağaçlarıyla alanıyla tescilli kültür varlığı olan Saraçoğlu Mahallesi’nde restorasyon adı altında yapılan müdahalenin koruma bilimine aykırı olduğunu ifade etti.

Candan şöyle devam etti:

Saraçoğlu Mahallesinde restorasyon adı altında yapılan müdahale, restorasyon bilimi açısından koruma anlamına gelmediği, analitik müdahale paftaları, müdahale paftalarından bir uygulamanın başlaması, buna izin verilmesi, sürecin kamuoyundan gizli bir şekilde, sadece reklamla sürecin yürütülmesinin bilimsel olmadığını ortaya koyuyor. Binaların işlevlerinin değiştirilmesi, kamusal niteliğini kaybetmesi, özgün dokusunun bozulmasına neden olacaktır. Konut olarak tasarlanmış, yapıları otele ve dükkanlara çevirmek, okulun taşınarak okul binasının, ticaret ve ofis alanı olarak kullanılması, taşıyıcı duvarlar ve dış cephenin dışında içerisinde her şeye müdahale edilmesi bir koruma değildir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, kendi bürokratları için, doğa ile bütünleşen, sosyal ilişkileri güçlendirilmiş, bir yapı üretim sürecinin izleri silinmekte, ranta açılmaktadır. Yerinde yaptığımız tespitlerde, dip sokakta terasta tahribat olduğu, dip sokağın avlusunun atık yığma yerine dönüştüğü, binaların bahçesinde çalışan kepçe ve iş makinelerinin, Saraçoğlu Mahallesi’nin dokusuna, ağaçlarına zarar verdiğini tespit ettik, görüntüledik. Galata Kulesine hilti ile yapılan müdahale neyse, Saraçoğlu Mahallesi’ndeki kepçe odur. Saraçoğlu Mahallesi’nde restorasyon biliminden yoksun, hukuksal süreçlerin arkasından dolanan müdahale ivedilikle durdurulmalıdır.”

"Koruma Kurulu’ndan Saraçoğlu Mahallesine yönelik analitik müdahale paftaları ve müdahale paftalarını, bitki varlığına ait rölöveleri, tarihi doku analiz paftaları onaylanmış çevre düzenleme projelerini istedik. Analitik müdahale paftaları ve müdahale paftaları olmadan, restorasyon sürecine başlanmasına izin verilmesi, ruhsat verilmesi suç teşkil etmektedir" diyen Candan, şunları kaydetti:

"Süreci çok yakından takip ediyoruz. telafisi mümkün olmayan zararlar verilecek ivedi karar verilmesi gerekir diye tüm tahribatları görüntüledik ve mahkemeye sunduk. Saraçoğlu Mahallesi’ne müdahale biçimi ve yöntemleri kabadır, bilim dışıdır, Cumhuriyet değerlerini yok eden, katılımcılıktan uzak ben yaptım oldu biçiminin kültür varlıkları alanındaki tezahürüdür. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Saraçoğlu Mahallesi ranta konu edilecek işlev değişikliği ile yeni bir rant işletim sisteminin laboratuarı haline gelecek bu soylulaştırma müdahalesi ile, sermayenin at koşturacağı, parayı verenin konaklayacağı bir alan haline gelecektir. Saraçoğlu Mahallesinde ağacının gölgesi bile rant çevrilmekte Cumhuriyetin ruhu yok edilmektedir. Ankara I Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nu, yerel yönetimleri, siyasi otoriteleri, üniversiteleri, toplumu, kolektif etiğin gerektirdiği sorumluluğa ve göreve davet ediyoruz."