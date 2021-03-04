Brezilya'da salgın durdurulamıyor: Ölüm sayısı rekor kırdı

Salgının ortaya çıktığı dönemde yaptığı küçümseyici açıklamalarla gündeme gelen Devlet Başkanı Bolsonaro alınmayan önlemler nedeniyle tepkilerin odağındaki isim olmaya devam ederken, salgın rekor kırmayı sürdürüyor.

Ülke genelinde salgın kaynaklı olarak bir günde tam 1910 kişi yaşamını yitirirken, 72 bin yeni vaka tespit edildi.

Gelinen durum nedeniyle Sao Paulo eyaletinde "kırmızı alarm" ilan edilirken, yeni önlemler açıklandı.

Bar ve restoranlar kapatılırken, halka açık toplantılar yasaklandı, toplu taşımaya kişi sınırı getirildi. Cumartesi gününden itibaren ise saat 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Brezilya'da toplam vaka sayısı 11 milyona yaklaşırken, salgın kaynaklı ölüm sayısı ise 260 bine ulaştı. Brezilya bu ölüm sayısıyla ABD'nin ardından dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Sağlık Bakanı hakkında soruşturma başlatılmıştı

Brezilya'da, geçtiğimiz ocak ayında, Amazon eyaletinin Manaus kentinde Covid-19 nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinde ihmali olduğu iddia edilen Sağlık Bakanı Pazuello hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Amazon yağmur ormanlarındaki 2 milyon nüfuslu Manaus'ta Covid-19 nedeniyle tıka basa dolan hastanelerde oksijen tüpü tükenmişti. Ay başında ikinci salgın dalgasının vurduğu kentte çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.