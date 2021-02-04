Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konuğu Brezilya Komünist Partisi uluslararası ilişkiler sorumlusu Eduardo Serra. Programda küresel salgının Brezilya’daki son durumu, geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşen seçimleri, ABD-Bolsonaro ilişkileri, Latin Amerika halklarının eşitlik ve özgürlük mücadelesinin detayları masaya yatırılıyor.
soL TV | Dünyanın Politikası: Brezilya KP'den Eduardo Serra ile Brezilya’daki siyasal gelişmeler üzerine
Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konuğu Brezilya Komünist Partisi uluslararası ilişkiler sorumlusu Eduardo Serra.
Haber Merkezi