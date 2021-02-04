soL TV | Dünyanın Politikası: Brezilya KP'den Eduardo Serra ile Brezilya’daki siyasal gelişmeler üzerine

Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konuğu Brezilya Komünist Partisi uluslararası ilişkiler sorumlusu Eduardo Serra.

Haber Merkezi

Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konuğu Brezilya Komünist Partisi uluslararası ilişkiler sorumlusu Eduardo Serra. Programda küresel salgının Brezilya’daki son durumu, geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşen seçimleri, ABD-Bolsonaro ilişkileri, Latin Amerika halklarının eşitlik ve özgürlük mücadelesinin detayları masaya yatırılıyor.

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