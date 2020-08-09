Brezilya'da işçiler Covid-19 ölümleri nedeniyle Bolsonaro'yu protesto etti

Brezilya'da sendikalar, Cuma günü düzenledikleri ulusal yas günü gösterilerinde Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve yönetiminin Covid-19 politikalarına tepki gösterdi.

Telesur'da yer alan habere göre, Merkezi Sendika, Halkın Ulusal Mücadele Koordinasyonu'yla (Conlutas) birlikte "Ulusal Mücadele ve Yas Günü" adıyla bir gösteri yapmaya çağırmıştı. Çağrı üzerine göstericiler, Mato Grosso, Sao Paulo, Brasilia, Manaus, Natau ve Sao José dos Campos gibi kentlerde toplandı.

Madencilik, sağlık ve akaryakıt gibi sektörlerde çalışan göstericiler, pandemi döneminde gerçekleşen 100 bin ölüme dikkat çeken pankartlar taşıdı. Bolsonaro, ülkede görülen vakaların geniş çapta olmadığını iddia etmeye devam ediyor.

Ülkenin faşist devlet başkanı Bolsonaro, göreve gelmeden önce de işçi sendikalarını hedef alıyordu. İşçilerin ülkede "gereğinden fazla hakka sahip olduğunu" iddia eden Bolsonaro, göreve geldiği 2018 yılında Çalışma Bakanlığı'nı feshetmişti.

Bolsonaro, Covid-19'un başında binlerce işçiyi korumasız bırakmıştı. Halkın ve meclis üyelerinin mücadeleleri sonucunda Bolsonaro, Mart ayında, patronların pandemi döneminde işçilerin maaşını kesmesine izin veren yasayı geri çekmek zorunda kalmıştı.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü'ne (IBGE) göre, ülkede Covid-19'la birlikte Temmuz ayına kadar 7,8 milyon kişi işini kaybetti. Bu dönemde ülkede işsiz insan sayısı yaklaşık 13 milyon oldu. Bolsonaro, buna karşın borçların ertelenmesine yönelik yasa tasarısını reddetmişti. Ülkede binlerce aile, evini kaybetmekle ve işsiz kalmakla karşı karşıya.