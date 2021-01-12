Bin günü deviren direniş: Baskılar bizi yolumuzdan döndürmez

Sendikalı oldukları için işten atılan Tek Gıda-İş üyesi Cargill işçileri direnişlerinde 1000 günü geride bıraktı.

Dün Tarım ve Orman Bakanlığı önünde açıklama yapılmasına izin vermeyen polis, işçileri "Biz devletin gücüyüz, neler yapabileceğimizi orada gösteririz size, hiç merak etmeyin" diye tehdit etmişti.

Gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan işçilere, polisin verdiği tutanağa rağmen Karaman'a giderken 2 kez ceza kesilmişti. Cargill işçileri yaşananlara ilişkin soL'a konuştu.

Polisin ceza tutanaklarını yanlarına gittiklerinde hazırlamış olduğunu anlatan işçiler, iki ilde iki ayrı ceza kesildiğini ancak baskılara rağmen mücadele edeceklerini söyledi. İşçiler önümüzdeki günlerde ABD konsolosluğuna da bir mektup iletmeye hazırlanıyor.

'Baskılar bizi yolumuzdan döndürmez'

Tek Gıda-İş Örgütlenme Sorumlusu Suat Karlıkaya, gözaltılara rağmen mücadelelerine devam edeceklerini söyledi:

"1000 günlük bir direniş var burada. Mahkemeleri kazanmış anayasal haklarını kullandıkları için işlerinden olmuş işçilerin işlerine geri dönebilmek için yapmış oldukları bir mücadele bu. İşçiler uluslararası bir şirket olan Cargill firmasına karşı bir mücadele veriyor. Ancak dün Ankara’da yaşanan olaylar maalesef devletimizin de çalışanların, emekçilerin yanında olmadığını göstermiştir. Bütün emek dostlarının bilmesini isteriz ki bu tür baskılar bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Cargill emekçileri işlerine geri dönene kadar mücadele edeceklerdir."

'Sendika bahçesinde de oturtmadılar'

Cargill işçisi Oğuz Çömez ise Amerikan konsolosluğu önünde açıklama yapmaya hazırladıklarını, gözaltına alındıkları basın açıklamasında bunu duyurmak istediklerini söyledi. Çömez şöyle konuştu:

"Tarım Bakanlığı önünde basın açıklaması yapıp, Bakan beyin sözünü hatırlatarak durumumuzun düzeltilmesi için mektup hazırlamıştık. Ankara'ya geliş saatimiz erken olduğu için şubeye uğrayıp biraz dinlenecektik. Gece 4'te yola çıkmıştık çünkü. Bursa'dan yola çıktığımız için dinlenmek istedik. Sendikanın önüne polis araçları geldi. Bizi ordan çıkarmadılar. Sendika bahçesinde de oturtmadılar. İçeri girmemizi istediler. Sonra da gözaltı oldu, zaten cezaları biliyorsunuz.

Biz açıklamada 2 hafta sonra da Amerikan konsolosluğu önünde açıklama yapacağımızı duyurmak istemiştik. Amerikan konsolosluğuna teslim etmek üzere önümüzdeki günlerde bir mektup ileteceğiz."

'Polis bizden intikam aldı'

İşçilerden Faik Kutlu da Karaman'a vardıklarında polislerin ceza tutanaklarını hazırladıklarını belirtti. Kutlu şunları söyledi:

"Gözaltına saat 16.00 gibi alındık. İfade için güvenlik şubeye götürüldük. Bizi 4 ayrı ilçeye böldüler. İşlemler bitene kadar saat 21.00 oldu. 'İfadeler gözaltından çıktığınızı gösteriyor izne gerek yok' dedi polisler. Ankara'nın içinden polis eşliğinde 4-5 çevirmeden geçtik. Arkasından 2km gittiğimizde benzinlikte arabaların etrafını çevirdiler. Ne olduğunu anlamadık. Cezai işlem uygulayacağız dediler. Polis bizden resmen intikam aldı. Ankara'ya da döndürmediler. Bu yaşananları kabul etmiyoruz. Karaman'a doğru yola çıktık. Saat 5'e doğru tekrar çevirdiler. Karaman Emniyeti de ceza kesti, bizi ilgilendirmez diyerek. Vardığımızda tutanaklar hazırdı. Biz gitmeden hazırlamışlar zaten."

ABD’li gıda tekellerinden olan ve yıllık geliri 130 milyar doları bulan Cargill AKP tarafından teşvik uygulanan şirketler listesine alınırken, bu kapsamda şirkete yüzde 70 vergi indirimi uygulanacağı duyurulmuştu.