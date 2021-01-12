Gözaltından çıkan Cargill işçilerine sokağa çıkma yasağı cezası

Cargill'de sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin direnişlerinin 1000'inci gününde Tarım ve Orman Bakanlığı önünde açıklama yapmak istedi.

İşçilerin Bakanlık önünde açıklama yapmasına izin vermeyen polis, işçileri dün "Biz devletin gücüyüz, neler yapabileceğimizi orada gösteririz size, hiç merak etmeyin" diye tehdit etmişti.

Gözaltı sonrası serbest bırakılan işçilere, polisin verdiği tutanağa rağmen Karaman'a giderken ceza kesildi. Ceza kesilen işçiler şunları söyledi:

"Ankara'dan çıkarken polis noktasında durdurulduk. Sokağa çıkma yasağından dolayı ceza kesiliyor. Bizler işimiz, ekmeğimiz için mücadele ederken bize ceza kesenlere hiçbir şey söylemek istemiyorum artık. Yazık bize de. Emniyet ikinci cezamızı kesiyor. Elmadağ'dan çıkarken bize bir tutunak verdiler ve bununla Karaman'a gidebileceğimiz belirtildi."