Biden Hazine Bakanlığı’na eski Fed Başkanı Yellen’ı seçti

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’ı Hazine Bakanı olarak seçtiğini duyurdu.

ABD Senatosu’nun onaylaması durumunda ülkenin ilk kadın hazine bakanı olacak olan 74 yaşındaki Yellen, 2014-2018 yılları arasında Fed başkanlığı yapmıştı. Yellen eski ABD Başkanı Bill Clinton’un Ekonomik Danışmanlar Konseyi’nde de yer almıştı.

Biden ayrıca Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörlüğü'ne Neera Tanden’ı ve Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığı'na Cecilia Rouse’ı seçtiğini duyurdu. Biden, uzun yıllar danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey’i de Ekonomi Danışmanları Konseyi üyeleri olarak atayacağını kaydetti.