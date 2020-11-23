Biden'ın Dışişleri Bakanlığı için adı geçen Blinken kimdir?

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, kabinesinin ilk üyelerini Salı günü açıklamaya hazırlanıyor.

Bloomberg ve New York Times'ın haberine göre Biden, uzun süredir dış politika danışmanı olan Antony Blinken'ı dışişleri bakanı olarak atayacak. ABD'nin eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın eski yardımcılarından olan Jake Sullivan'ın ise ulusal güvenlik danışmanı olarak açıklanması bekleniyor.

New York Times'ın haberine göre yaklaşık 20 yıl boyunca Biden ile beraber çalışan Blinken, önceliği "ABD'nin güvenilir bir müttefik olarak uluslararası anlaşmalar ve kurumlar içindeki yerini sağlamlaştırmak" olarak görüyor. Blinken'ın öncelikli başlıkları arasında Paris İklim Anlaşması ve İran ile yapılan nükleer anlaşma geliyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde dışişleri bakan yardımcılığı yapan Blinken, Ortadoğu politikasına yönelik çalışmlar yürütmesiyle biliniyor.