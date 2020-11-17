soLTV | Biden'ın kanlı karanlık tarihi

ABD’de oy verme süreci bitti ama seçim devam ediyor. Hala koltukta oturan Trump mümkün olursa kalkmamaya niyetli.

Ama öte yandan dünyanın en tuhaf seçim sisteminin kazananının Biden olduğu söyleniyor. Biden, Trump’ın şaklabanlığı ve ölçüsüzlüğü ile terörize ettiği kitleye bir demokrasi havarisi olarak gösteriliyor. Küba’dan Afganistan’a, Ukrayna’dan Venezuela’ya pek çok kanlı ve karanlık işin içinde parmağı var. Suriye’nin iç savaşa sürüklenmesinin, Irak’ın işgalinin mimarlarından. soL Bakış, o havarinin kanlı karanlık tarihini mercek altına aldı….