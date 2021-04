Batı medyası 'yeniden hortladı' başlıkları atarken ABD 50 IŞİD’li militanı daha Deyrezzor’a taşıdı

İngiliz gazetesi The Times’da bugün çıkan bir haberde, IŞİD’in Suriye Çölü’nde Salı günü “sürpriz” bir saldırı yaptığı, çok sayıda kişiyi rehin aldığı ve bunun ülkede son 3 yıldır örgütün en büyük saldırısı olduğu yazıldı.

Yine bugün Suriye Arap Haber Ajansı’nda yer alan bir haberdeyse ülkedeki işgalci ABD güçlerinin Haseke yakınındaki El Şeddadi askeri üssünden 50 IŞİD militanını daha güneydeki Deyrezzor’un doğusuna naklettiği duyuruldu. SANA son aylarda ABD’nin ülkenin kuzeyinden çöl bölgesine taşıdığı IŞİD’li militanların sayısının arttığına işaret ediyor.

The Times’ın “sürpriz” diye nitelediği ve IŞİD’in “uyuyan hücreleri”nin harekete geçtiği yorumuyla yansıttığı saldırının önceki gün Suriye Çölü’nün batısındaki As San kasabasında gerçekleştiği belirtildi. Haberde bir polis karakoluna motorsikletli IŞİD militanlarınca düzenlenen saldırıda 8 asker ve polisin, 11 sivilin rehin alındığı, kaçırılan kişilerden 46’sının daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi. The Times, IŞİD’in rehin aldığı 11 sivilin “Esad rejimine bilgi verdiklerine inanıldığı"nı yazarken saldırıda en az bir sivilin yaşamını yitirdiğini ve yaralananların da olduğunu duyurdu.

Suriye’de çöl bölgesi Eylül 2017’de Suriye ordusu tarafından IŞİD’den kurtarılmıştı. Ancak IŞİD’in bu bölgede ve Irak sınırında askerlere yönelik son aylarda saldırıları yeniden başlamıştı.

SANA tarafından bugün yayımlanan haberde ise ABD’nin ülkenin kuzeyinde Haseke yakınlarındaki El Şeddadi askeri üssünde eğittiği 50 IŞİD militanını helikopterlerle güneyde Deyrezzor’un doğu kırsalına naklettiği belirtildi.

Haberde ABD’nin IŞİD’lileri Suriye topraklarında terörist saldırıları gerçekleştirmeleri için Deyrezzor’a naklettiği ve daha önce Suriye’nin kuzeyinde tutuldukları hapishanelerden El Şeddadi üssüne getirilen bu militanların bu üste eğitim gördüğü belirtildi.

'Kabile Ordusu'na entegre etmek için ABD üssünde eğitildiler'

SANA’ya konuşan kaynaklar IŞİD militanlarının ABD’ye ait askeri üste “Kabile Ordusu” adı verilen oluşuma entegre edilmek üzere eğitildiklerini söylediler.

Geçtiğimiz aylarda ABD güçleri Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolündeki Haseke’de hapishanelerde tutulan onlarca IŞİD’liyi sözkonusu üsse getirmişti.

SANA’daki haberde bu militanların Suriye’de yerleşim bölgelerine, Suriye ordusuna ve kamuya ait tesislere saldırılar düzenlemeleri için silahlandırılıp lojistik destekle donatıldıklarına dikkat çekildi.

Okuyan: ABD yeni bir yaratık ortaya çıkardığı, tepe tepe kullanıyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan dün soL TV’de yayınlanan söyleşisinde IŞİD’in yaratılmış bir örgüt olduğunu defalarca söylediklerini belirtmiş ve “ABD gerçekten de yeni bir yaratık ortaya çıkarttı ve tepe tepe kullanıyor” demişti.

Okuyan IŞİD’in son olarak çok zengin yeraltı kaynakları olan bir ülke olan Mozambik’teki faaliyet alanının nasıl genişlediğine dikkat çekmiş ve “IŞİD'i bizim bildiğimiz türden örgütler gibi görmemek lazım, çok esnek o yüzden de yok edilemez” demişti.