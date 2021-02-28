SANA: ABD hapisteki IŞİD militanlarını Deyrezzor'a taşıyor

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre ABD işgal güçleri 10 IŞİD militanını Haseke'deki El Şeddadi askeri üssünden Deyrezzor çölüne nakletti.
Ajansın yerel kaynaklarına dayandırdığı habere göre IŞİD militanları Haseke'nin güney kırsalındaki ABD'ye ait yasadışı El Şeddadi askeri üssünden iki helikopterle Deyrezzor çölüne taşındı.
Deyrezzor'a götürülen IŞİD'lilerin 26 Şubat'ta Haseke'nin güneydoğusunda IŞİD'lilerin tutulduğu Guveyran hapishanesinden ABD'nin askeri üssüne nakledilen militanlar olduğu belirtildi.
Çoğu yabancı IŞİD militanlarının tutulduğu hapishane geçen aylarda ABD yetkililerin ziyaretleri, çok sayıda IŞİD'linin kaçması ve çıkan ayaklanmalarla gündeme gelmişti.