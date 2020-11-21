Bakanlık açıklaması: 135 ölüm, 5 bin 532 yeni hasta

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 135 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 bin 532 yeni "hasta" tespit edildi.

Ağır hasta sayısı ise 4 bin 121'e yükseldi.

Bakanlığın yayımladığı tabloya göre bugün yapılan test sayısı 152 bin 214 oldu. Bugün iyileşen hasta sayısı 3 bin 233 olarak açıklandı.

Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 219'a, hasta sayısı ise 440 bin 805'e yükseldi. Bakanlık toplam iyileşen hasta sayısını 370 bin 825 olarak açıkladı.