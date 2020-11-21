Fahrettin Koca'dan itiraf geldi: 40 milyonluk soygun!

Koronavirüs tanısında kullanılan 'yerli' PCR test kitinin Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) tarafından mart ayında Sağlık Bakanlığı’na normal fiyatının yaklaşık 4-5 katı fazlasına satıldığı haberi gündeme gelmişti.

CHP’li Murat Emir, söz konusu iddiaları anımsatarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya USHAŞ’ın söz konusu tanı kitini kaç liradan aldığını; bakanlığa kaç liradan verdiğini ve ek fiyat faturası kesilip kesilmediğini sordu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bunun üzerine Bakan Koca, söz konusu tanı kitini yerelleştirmek istediklerini ve bir firmanın da bunu yaptığını kaydetti. Koca, “Bu firmadan bizim aldığımız rakam 32 lira. Bu firmaların sayısı 12’ye çıktı ve bizim 32 liraya aldığımız kiti, hepsini ihaleye soktuk fiyatı 9.8 TL’ye indirdik. 1.7 milyon kiti geriye dönük fatura keserek aldım. Kamu mantığında yeri yok, ben onu anlıyorum ama bunu yaptım diyorum” açıklamasında bulundu.

İstifa ettirildi

CHP’li Emir, Bakan Koca’nın gerçekleri açıklamak zorunda kaldığını belirtti. Konuyla ilgili bugüne kadar 4 farklı soru önergesi verdiğini ve 2 kere basın toplantısı düzenlediğini anımsatan Emir, “Neden ısrarla yalnızca bir firma ile anlaşıldığını sormuştuk” dedi. Emir, bu konuda yolsuzluğun anlaşılmasının ardından USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Adil Mardinoğlu’nun istifa ettirildiğini; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Başkanı Hakkı Gürsöz’ü görevden alındığını kaydetti.

40 milyon TL'lik soygun

Emir, Bakan Koca’nın sürekli olarak temmuz ayında Devlet Malzeme Ofisi’nin yaptığı ihale fiyatını söylediğini anımsatarak “Oysa, mart ayında USHAŞ, aynı test kitini bakanlığa 9.8 TL yerine çok daha pahalıya satmıştı. Bakan olayın üstünü kapatmaya çalışarak siyasi sorumluluktan kaçtı” dedi. Test kitinin çok daha pahalıya alındığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından Koca’nın geriye dönük fiyat farkı faturası kestirdiğini kaydeden Emir, “Kitin fiyatı 9.8 TL ise, USHAŞ neden bakanlığı kazıklamak yoluna gitti? Bakanın verdiği hesaba göre 1.7 milyon test kitinde yaklaşık 40 milyon TL’lik fazla ödeme çıkıyor. Bu işin peşine düşmesek üstüne yatacaklardı. USHAŞ, 32 TL’ye satışını yaptığı bu test kitini firmadan kaç TL’ye aldı, bu sorunun da yanıtlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.