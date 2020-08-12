Bakan Ersoy: Yıkılan kısımlar Galata Kulesi'ne zarar veren kısımlar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi'ndeki yıkım görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ersoy Twitter hesabından “Sosyal medyada 'Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır" diye yazdı.

Bakan Ersoy "Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır" diye ekledi.