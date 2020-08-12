Galata Kulesi'ndeki yıkım görüntülendi: Acilen durun!

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Galata Kulesi'ndeki yıkımın görüntülerini paylaştı.

Polat "İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum. Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir" dedi.

İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum.



Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir. pic.twitter.com/VVQ2n9MJR2 — Mahir Polat (@mhrpolat) August 12, 2020

Polat konuyla ilgili acil müdahale talebi ile Bölge Koruma Kurulu'na telefonla başvurduklarını ancak Kurul'un "yazılı bilgi gelirse" ilgileneceklerini söylediğini aktardı.

Polat sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda "Buradan tekrar yazıyorum, durumu paylaşıyorum. Sorumluları bu katliama karşı acil müdahaleye tekrar çağırıyorum. Acilen durun!" dedi.

Durum tespiti için giden İBB ekipleri engelleniyor

Galata Kulesi'ne tutanak tutmak için giden İBB ekipleri ise engellendi.

Polat "Galata Kulesi’nde görülen yıkımı için tutanak tutmak üzere olay yerine giden iBB KUDEB teknik personelimiz alana alınmıyor. Restorasyonu yürüten ve denetlemesi gereken yetkili kurumları acilen yıkımı durdurmaya ve ekibimizin tespitini engellememeye çağırıyorum" mesajını paylaştı.

Galata Kulesi’nde görülen yıkımı için tutanak tutmak üzere olay yerine giden iBB KUDEB teknik personelimiz alana alınmıyor.



Restorasyonu yürüten ve denetlemesi gereken yetkili kurumları acilen yıkımı durdurmaya ve ekibimizin tespitini engellememeye çağırıyorum. #GalataKulesiAcil — Mahir Polat (@mhrpolat) August 12, 2020

İBB: Tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Galata Kulesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon görünümlü faaliyetlerden yansıyan bu görüntüler içimizi yaktı. İBB olarak sıralı tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

Aydınlatma ekipmanları İBB'den habersiz söküldü

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü, Sabah Gazetesi’nin “İBB'den Galata Kulesi'ndeki Çalışmalara Engel” başlıklı haberine yönelik bir açıklama yayımladı. Açıklamada, restorasyonu yapan firmanın İBB’ye ait aydınlatma ekipmanlarını habersizce ve gelişigüzel şekilde söktüğü, işlevsiz kalan ekipmanların İBB tarafından demontajı yapılarak muhafaza altına alındığı belirtildi.

Mülkiyet İBB'de değil

Galata Kulesi’nin idaresinin 16 Mayıs’tan beri Kule-i Zemin Vakfı ve Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nde olduğunu açıklayan İBB Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü, kulenin dış cephe aydınlatma elemanları ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kule’nin dış cephe aydınlatma elemanları Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde; yerinde olduğu gibi bırakılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınacak kararların beklenmesine karar verilmiş, bu süreçte aydınlatma bakım onarımları ekiplerimizce yapılmış, çeşitli farkındalık günü etkinliklerinde (27-28 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan bayrak renkleri ile 24 Haziran tarihinde Pektus hastaları farkındalık günü etkinliği için turuncu renkle aydınlatılmıştır) teknik çalışmalar Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yine ekiplerimizce gerçekleştirilmiştir.”

Kule bir buçuk aydır karanlıkta

“Ancak Temmuz ayı başlarında Kule’de restorasyonu gerçekleştiren yüklenici firma tarafından Kule’nin aydınlatması için kullanılan enerji kesilmiştir ve Galata Kulesi yaklaşık bir buçuk aydır karanlıktır. Bu süreçte de Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ile görüşmelere devam edilerek restorasyon sırasında aydınlatma elemanlarının zarar görmesini önlemek üzere gerekli tedbirlerin alındığı ve aydınlatma elemanlarının sökülmeyeceği Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü tarafından ifade edilmiştir. Ancak 30 Temmuz.2020 tarihinde yerinde yapılan incelemelerde; Kule’nin restorasyonunu gerçekleştiren firma tarafından seyir terası katında bulunan İBB’ye ait olan aydınlatma elemanlarının habersizce sökülerek gelişigüzel bir şekilde alana bırakıldığı tespit edilmiş olup; sökülen malzemeler yüklenici firmadan tutanakla teslim alınmıştır. Ayrıca aydınlatma sisteminin uzaktan kontrolünü sağlayan ünitelerin de yerinde olmadığı tespit edilmiş olup; 4 kalem malzeme ilgili firma tarafından İBB’ye teslim edilememiştir. Bu sebeplerle 11 Ağustos 2020 tarihinde; alanda enerji olmadığından işlevsiz bir şekilde kalan aydınlatma elemanlarımızın zarar görmemesi ve kaybolmaması adına ekiplerimizce demontajı yapılarak muhafaza altına alınmıştır.”