Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın: Belediye başkanı 'sabotaj' dedi

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda saat 16.30 sıralarında 4 farklı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve yerden müdahale ediliyor.

Valilik'ten açıklama

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 16.30 sıralarında Sancaktepe ilçemiz Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 farklı noktada yangın çıkmıştır. Yangına, İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edilmektedir. Ayrıca; yangına müdahale eden ekiplere takviye olarak Orman Genel Müdürlüğünce yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçağı yangın mahalline sevk edilmiştir."

Belediye Başkanı Döğücü: Sabotaj

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise yangının sabotaj olduğunu söyledi.

Olay yerinde yaptığı açıklamada Döğücü "Ekiplerle konuştum, sabotaj, tamamen kasıtlı ormanı yakma girişimidir. 3 yerde ayrı yangın çıkarıldı. Biz de ekiplerimizle geldik, su tanklarımızla kepçelerimizle itfaiyeci kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Yangın kontrol altında, söndürülmek üzere. Vicdansızlara Allah'tan bulun diyorum, insanı öldürmekle aynı olarak görüyorum. İlçemize geçmiş olsun. Olayın takipçisi olacağız. Net bilgi yok ama yapanların 2 kişi olduğu söyleniyor" diye konuştu.