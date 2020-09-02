Bakan 52 sağlık emekçisinin hayatını kaybettiğini açıkladı ama gerçek sayı 70'in üzerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Sağlık kuruluşlarımızda 29 bin 865 sağlık çalışanı virüse yakalandı. Ne yazık ki 52 sağlık çalışanımızı yitirdik" dedi.

Oysa Bakan Koca'nın açıkladığı bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor.

28 Ağustos günü soL'a açıklamada bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, 32’si hekim, 65 sağlık emekçisinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, bu sayının son bir hafta içinde yükseldiğini vurgulamış, “Bu sayı bizim kendi çabalarımızla elde ettiğimiz verilerin sonucu. Sağlık Bakanlığı Nisan 29’dan beri sağlık emekçilerinin durumuna ilişkin hiçbir veri paylaşmıyor. Bu suskunluk bizim açımızdan kabul edilebilir değil. Kaç hekimin salgına yakalandığı, tedavi süreçlerinin nasıl gittiği, yitirdiğimiz sağlık çalışanlarının sayıları gibi bilgilerin bakanlık tarafından açıklanması gerekiyor” demişti.

Adıyaman'ın bu açıklamasından sonra 7 sağlık emekçisi daha salgın kaynaklı olarak yaşamını yitirirken, toplam sayı 70'in üzerine çıktı.