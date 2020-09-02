İşte hastane hastane Ankara'daki son tablo: Sağlık emekçileri sahada neler yaşandığını anlattı

Son dönemde salgın vakalarının arttığı, sağlık emekçilerinin görevden ayrıldığı haberlerine konu olan Ankara'daki tabloyu çeşitli hastanelerde çalışan sağlık emekçileriyle konuştuk.

"İlaç sıkıntısı var, 8.00-23.00 arasında çalışıyoruz", "Bir günde 750 kişi başvurdu, insanlar beklemekten sıkılıp gidiyor", "5 yaşındaki oğlu pozitif olan sağlık emekçisi işe çağrıldı", "Sabah 6.00'da gelirseniz sıra bulabilirsiniz" diyor sağlık emekçileri...

İşte Ankara'da, sahadan bilgiler:

Filyasyonda çalışan sağlık emekçisi: İlaç sıkıntısı var, 8.00-23.00 arasında çalışıyoruz

Filyasyon ekibinde yer alan bir sağlık emekçisi: Şu an filyasyon ekibinde çalışıyorum. Son zamanlarda vaka artışlarından ötürü haftanın her günü 08-23 saatleri arasında izin yapmadan çalışmaya zorluyorlar. İl geneli 900 filyasyon ekibi var 2700 personel çalışıyor. Dönüşümlü çalışılıyor ama ilaç sıkıntısı var. Yemek için zaman belirlenmediği için kumanya dağıtılıyor.

Şehir hastanesinde çalışan bir hemşire: 3 Nolu kule, Covid kulesi oluyor

Geçen gün hastanede koordinatörlerle toplantı yapıldı. 3 Nolu kule tamamen Covid kulesi oluyor. O binadaki ortopedi ve nöroloji birimleri FTR binasına taşınıyor. Dahiliye gelmeyi reddetmiş, geçen sefer çok ex verdik sizde demişler. Mh4 (çocuk hastanesi) giriş kan almada 4 sağlık çalışanı arkadaşımızda Covid pozitif çıktı. Bunun dışında çeşitli polikliniklerde olan hemşire arkadaşlarımız da da pozitif vakalar var.

Şehir hastanesinde çalışan asistan hekim: Bir günde 750 kişi başvurdu, insanlar beklemekten sıkılıp gidiyor

Korona polikliniği çok yoğun son günlerde. Geçen gün 750 kişi vardı başvuran. İnsanlar beklemekten bıkıp gidiyorlar. Sağlık personeliyle gerilim artmaya başladı. Bir de bunlar yetmez gibi bazı personellere online hizmet içi eğitim baskısı var. Süre veriyorlar, 1 hafta içinde bitirin yoksa soruşturma açılacak deniyor. Bu kadar iş yükü içinde insanlar saatler süren online hizmet içi eğitimi tamamlayamıyor.

Etimesgut Devlet Hastanesi'nden bir emekçi: Oğlu pozitif olan sağlık emekçisi işe çağrıldı

Kardeşim de sağlık çalışanı, ailece pozitif ve semptomluydu, 1 hafta sonra küçük oğlu pozitif, kendi negatif ama işe geri çağrıldı, 5 yaşındaki çocuk evde kendi kendine iyileşecekmiş. Akıl alır gibi değil bu işler.

Aile hekimi: Bakanlık birinci basamakta salgın yokmuş gibi davranıyor

Salgın sadece hastanelerde ve okullarda var galiba. Bakanlığımız birinci basamakta salgın yokmuş gibi davranıyor. Mevzuatta Heyet raporu istenen durumlar için bile aile hekimi raporu kabul edilecekmiş. Aşılar, bebek, çocuk ve gebe izlemleri, risk grubu aşıları üstüne kurumların gereksiz rapor talepleri. Hastanede salgın var diye doktora gitmedim size geldim diyenler... 6+3 yıllık tıp eğitimi ve uzmanlık neye yarar? Sadece günah keçisi olmaya, istenen ilacı yazıp canı isteyenin raporuna imza atmaya... Es kaza pozitif olsak yerimize bakacak vekalet bırakacak aile hekimi yoksa maaşımızdan ciddi kesinti oluyor. Vatandaş plajlarda fink atıyor, düğünlerde göbek atan vaka temaslıya telefonla 14 gün rapor vermemiz isteniyor. Adam gidip virüsü daha çok yayıyor. Genel olarak sağlık çalışanları tükeniyor. Bu kıştan nasıl çıkacağız bilmiyorum. ASM'lerde durum böyle.

Bayındır Hastanesi'nde çalışan bir sağlık emekçisi: Maaşlar düştü, zorla izne çıkarıldık

Özellikle hemşire ve hasta danışmanı arkadaşlar, karantina döneminde zorla yıllık izinlerinin kullandırıldığından şikayetçi oldular. Performans bazlı maaş sisteminin geçerli olmasından dolayı, karantina dönemlerinde uzman doktorların maaşları bazı aylarda asgari ücret civarına indi.

İbni Sina Hastanesi'nde çalışan bir hemşire: Sabah 6.00'da gelirseniz sıra bulabilirsiniz

İbni Sina’da Covid poliklinikliği kotalı çalışıyor, kota 40, gelenler başka yerlere yönlendiriliyor ya da sabah 06.00’da gelirseniz sıra bulabilirsiniz deniyor.

İbni Sina Hastanesi'nden asistan hekim: Yoğunluk tedirgin ediyor

Günlük 150 kadar hastadan örnek alıyoruz, gece nöbetinde pozitif çıkanları eve gönderip sabah polikliniğe çağırıyoruz. Kapasitenin üç katı örnek alınıyor. Birkaç gün önce yer yok diye hasta yatırılamadı. Covid polikliniği küçük, tek pencereli ve çok girip çıkılıyor. Ekipmanlar tam ama bu yoğunluk yine de tedirgin ediyor.

İbni Sina Hastanesi'nden ameliyathane emekçisi: En büyük sıkıntılardan biri yemekhane

Elektif vakalar durmadı ama bir miktar azaldı. İki ameliyat arasında 30 dakika bekleme süresi 15 dakikaya düştü, çalışanlar bu durumdan kaygılı. Çünkü bilimsel dayanaktan çok vaka yapmak isteyen hırslı cerrahların baskısı sonucu alınmış bir karar olarak görülüyor.

Önlemler kke bakımından fena değil. N95, siperlik veya tek kullanımlık önlük tedariğinde bir sıkıntı yaşanmıyor. Sendika iyi bir yazı yollamıştı fakülteye, sonrasında biraz ürktüler sanırım.

En büyük sıkıntılardan birisi yemek/yemekhane. Son derece sağlıksız, karbonhidrat ağırlıklı ve küçük porsiyonlu yemekler çıkıyor (ekmek arası peynir, ekmek arası tavuk, köpük kapta sulu yemek gibi). Ufak bir anket yaptık hatta. Yüzde 80'in üzeri yemekleri sağlıksız buluyor, porsiyonla doymuyor, dışarıdan da söyleyemiyor vs. Basit gibi görünüyor ama bu da verilen değer konusunda önemli bir etken ve problem.

Hacettepe Hastanesi'nden bir hemşire: 295 personel hastalandı

28 Ağustos itibariyle 295 Hacettepe personelinin hastalandığı bilgisini paylaştı yönetim. Koruyucu önlemler genel olarak iyi olsa da bölümden bölüme farkediyor. Bazı bölümlere maske bile vermiyorlar. Yemekler çok kötü. Et ihalesinin gerçekleştirilemediği konuşuluyor. Gerçek olduğunu düşünüyoruz çünkü en az 2 aydır yemeklerde et yok. Mesela bu haftanın menüsünü söyleyebilirim. Pazartesi öğlen etsiz bamya, salı etsiz türlü, çarşamba kremalı mantarlı makarna, perşembe etsiz kuru fasülye, cuma da etsiz patates. Bunlarla sağlıklı bir şekilde beslenme şansımız yok. Dışarıdan söylüyor birçok kişi. Parası olmayan mecbur bunları yiyecek.

Sürece hazırlamadan eğitim vs vermeden bizi servislerde çalışmaya başladık. Bir de önemli şeylerden biri çalıştığım servis eleman yetersizliğinden ve korona pozitif hasta çıktıktan sonra başka serviste çalışmam istendi. Bir servis kapatıldıktan sonra başka bir serviste çalıştım bir hafta.

Hacettepe Hastanesi'nden asistan doktor: Evde çocuğu nasıl koruyacağımızı bilemiyoruz

Bilgi işlemdeki 9 kişi enfekte olmuş. Aynı odada çalışıyorlar, havasız kapalı bir ortam. Üstelik herhangi bir sıkıntı için tüm bölümleri geziyorlar. Vakalar çok arttı geçen hafta özellikle. Genel endişe hali mevcut herkeste. Numune ve Zekai Tahir’in açılacağı, oralara görevlendirme olacağı söyleniyor. Eşim de doktor, evde çocuğu nasıl koruyacağımızı bilemedik.

Hacettepe Hastanesi'nden hemşire: Daha ne kadar gider bilemiyorum

Ek ödemeler rezalet zaten. Mayıs ayını alamadık daha. Aldığımız da bir şeye benzemiyor. Martta servise çektiler. 200 lira aldım ek ödeme. Eşitsizlik var ödemelerde. Bakanlık en yüksekten dağıttık diyor bizi halkın önüne atıyor. Herkes zannediyor ki 3 maaş ek ödeme aldık. Vallahi mart nisan toplam 350 lira aldım. Ayrıca birçok arkadaşımız eşleriyle dönüşümlü çalışıyor. Çocukları bırakacak yeri olmayanlar 1 hafta izin alıyor çocuğa bakıyor diğer hafta eşi alıyor. Şimdilik idare ediyorlar ama bu daha ne kadar gider bilmiyorum.

Hacettepe Hastanesi'nden intörn hekim: Tüm arkadaşlarımız rahatsız ve endişeli

4 Ağustos'tan bu yana pozitif intörn sayısı 6. Üçü acil stajı sırasında Covid olmuş. Tüm arkadaşlarımız durumdan rahatsız ve endişeli. Koruyucu ekipmanların düzenli şekilde sağlanması, izole bir şekilde kalacak yer gösterilmesi, maaşlarda iyileştirmeye gidilmesi taleplerimiz var.

Hacettepe Hastanesi'nden asistan hekim: Başvuru 300'ün altına düşmüyor

C1 polikliniği var Covid şüphelilerinin başvurduğu. Geçen haftayla beraber çok yoğunlaştı. 300’ün altına düşmüyor. Yarısı da personel. Mesela bu hafta başında 400 oldu bu sayı. Güvenlik sıkıntısı yaşanıyor. Bir güvenlik görevlisi arkadaş çalışıyor Sadece orada yüzlerce kişinin ortasında. İki yapın deniyor ama raporlu ve izinliler bahane edilerek hala 1 kişi çalıştırılıyor. Onlar da büyük zorluk yaşıyorlar. Covid bir yandan artan yoğunlukla aksayan işler bir yandan büyük bir stres odağı oldu. İnsanlar da tahammül edemiyorlar beklemeye. Yeni sağlıkçıya şiddet haberleri yolda.

Eğer testi pozitif çıkmadıysa semptomları olmasına rağmen çalışmaya devam ediyor semptomlular. Servislerden birinde bir hemşireyi koku ve tat kaybına rağmen çalıştırdılar.

Hacettepe Hastanesi'nden ameliyathane emekçisi: Pardon deniyor...

Salgından önce durum nasılsa şimdi de öyle hemen hemen. 1 haziranla beraber vakalar eski hızına geldi. Pandemi öncesi günlük vaka 160-170 idi, şimdi 125-130 vaka alınıyor. Bazı bölümler hariç ameliyat azaltan yok. Ameliyata alınacak her hastaya test yapılıyor mutlaka ama bazen test geç çıkıyor. Öyle bir handikap var. O zaman da pardon deniyor.

Hacettepe Hastanesi'nden sağlık memuru: Covid ölümüne itiraz ettiler, sildirdiler

Gecenlerde bir iki gün önce Covid'den yatan bir hasta yoğun bakıma kaldırıldı ve EX oldu. Ailesi aşiretmiş, ölüm belgesinde Covid yazmasını istememişler ve bu ibareyi sildirmiş ve hastane imamı tarafından yıkanması istenmiş. İmam durumu itiraz etse de mecbur bırakılmış. Mesai saatleri dışında dağıtılmak üzere tıbbi malzeme bırakılıyordu, artık neredeyse yalnızca bize yetebilecek sayılı maske bırakılıyor. Tıbbi malzeme ofisi kapatıldığı için ihtiyaç halinde diğer servislerden rica minnet maske, N95 vs buluyorlar. Gece çalışan personel Covid olmuşsa yerine çalışacak bir personel olmadığından gün aşırı 16 saat çalışmak durumunda bırakılıyor. Hastanenin önlemi yalnızca Covid olursan senden hesap sorarım oluyor. Ayrıca hemşire sayısı yetersiz olduğu için sağlık bakanlığı başka hastanelerden 50 kadar hemşireyi bizde görevlendirmiş.

Bilkent Şehir Hastanesi'nde çalışan bir sağlık emekçisi: Personel açığı, uzun çalışma ve nöbetler

Ben çok uzun yıllardır hemşireyim, pandemi sürecinin başından itibaren çeşitli eksikliklerle karşılaştık ama güncel olarak şunları söyleyebilirim, kişisel koruyucu ekipmana hala sınırlı bir erişimimiz var. Herhangi bir bölümde çalışanların kişisel koruyucu ekipman gereksinimini sorumlu hemşireler yönetiyor ve depoda ne varsa onu tedarik etmek mümkün oluyor. Biz örneğin pudrasız steril eldiven istedik ama pudralı geldi yani talep ettiğimiz şeyler belirli sayıda ve eldeki malzemeye göre temin ediliyor.

İklimlendirmeden yana bir şikayetimiz yok, havalanmanın iyi olduğunu söyleyebilirim, yemekhanede masalara sosyal mesafe bırakarak iki kişi oturuyoruz. Bugün hemşire arkadaşlarla ortak bütçemizden aldığımız, malzemesini de cebimizden karşıladığımız çay-kahve makinasını kaldırmamız istendi. Biz zaten ortak alanda neyi, nasıl kullanacağımıza azami dikkat ediyorduk, bu durumda bir kahveye onbeş lira vermek üzere Starbucks’ın yolunu tutmak zorunda kalacağız. Ben kıdemli bir hemşire olduğum için nöbetten çıkmıştım, poliklinikte sabah 08.00 akşam 17.00 çalışıyordum ama bize de nöbet geldi. Nöbet ücreti ise çok komik, 8 saatlik hafta sonu nöbetinin karşılığı 114 lira. Her ay böyle iki nöbet tutan bir arkadaşımız 16 saatlik tek nöbet istediğinde de ona 16 saatlik iki nöbet yazıldı. Pandemi nedeniyle rotasyon sürüyor. Asistanlar 36 saat çalışmaktan bitap düşüyorlar. Bizde personel açığı var, özellikle yenidoğan bölümlerinde. Yeni mezun hemşireler bir ya da iki kuvözden sorumlu olarak yenidoğan servisinde çalıştırılıyorlar ilk başladıklarında, oradan özellikle son dönemde aile hekimliğine geçen çok hemşire oldu. Doğum izni, süt izni gibi sebeplerle de ayrılanlar olduğu için personel açığı var kısacası.