Bir haftada 5’i hekim, 10 sağlık emekçisini kaybettik: ‘Salgın kontrolden çıkıyor, Bakan sadece tweet atıyor’

AKP’nin patronların çıkarı için Haziran ayı başında aldığı normalleşme kararı sonrası vaka sayılarında ve ölümlerde artış devam ediyor.

Sadece bir hafta önce “Mart ayından beri 28'i hekim olmak üzere 55 sağlık çalışanı hayatını kaybetti” açıklaması yapan TTB Başkanı Sinan Adıyaman, bu sayının günler içerisinde artışa geçtiğini, bir haftada 5’i hekim 10 sağlık emekçisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, salgında gelinen durum ve sağlık emekçilerinin yaşadıklarına ilişkin soL’a konuştu.

‘Bu sayı kendi çabalarımızla elde ettiğimiz kısmı, Bakanlık aylardır susuyor'

Şu ana kadar 32’si hekim, 65 sağlık emekçisinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, bu sayının son bir hafta içinde yükseldiğini vurgulayan Adıyaman, “Bu sayı bizim kendi çabalarımızla elde ettiğimiz verilerin sonucu. Sağlık Bakanlığı Nisan 29’dan beri sağlık emekçilerinin durumuna ilişkin hiçbir veri paylaşmıyor. Bu suskunluk bizim açımızdan kabul edilebilir değil. Kaç hekimin salgına yakalandığı, tedavi süreçlerinin nasıl gittiği, yitirdiğimiz sağlık çalışanlarının sayıları gibi bilgilerin bakanlık tarafından açıklanması gerekiyor” dedi.

‘Salgın kontrolden çıktı, birinci dalganın ikinci pikine doğru gidiyoruz’

“Salgın açıkçası, dentimden çıktı, şu anda virüs kontrolsüz bir şekilde yayılıyor, birinci dalganın ikinci pikine doğru gidiyoruz” diyen Adıyaman, Ağustos ayında bu kadar yüksek vaka sayısı beklemediklerini, bunun sorumlusunun pandemi idaresinin bilimsel verilere göre yapılmaması olduğunu, bu kontrolsüzlük olmasaydı ağustos ayında ciddi bir sönümlenme beklediklerini vurguladı.

Son 20 gün içinde ağır hasta sayısında yüzde 30’un üzerinde artış olduğunu, entübe edilen hastalarda yüzde 31 artış olduğunu, ölüm sayısında yüzde 12, vaka sayısında yüzde 5’lik bir artış yaşandığını dile getiren Adıyaman, bu artışın sorumlusunun salgın yönetimini boşlayan kamu idaresi olduğunu söyledi.

‘Mücadelede temel sorumluluk kamuda’

Salgınla mücadelede temel sorumluluğun kamuda olduğunun altını çizen Adıyaman, sorumluluğun tamamen bireylere yüklenmeye çalışıldığını ancak kamunun kendi asıl işlevini hiçbir şekilde yerine getirmediğini dile getirdi.

‘Sağlık çalışanlarında biriken ve patlama noktasına gelen bir kaygı durumu var’

Sağlık çalışanları olarak temel görevlerinin toplumu hastalıktan koruma ve tedavi etme olduğunu söyleyen Adıyaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

Salgın süreci çok yoğun ve riskli bir dönem. Bizlerin kamusal, mesleki ve etik sorumluğu var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işimizi severek ve onurla yapmaya devam edeceğiz. Elimizden gelen her türlü fedakarlığı ve özveriyi sergileyeceğiz. Ancak şunu söylemek gerekiyor, sağlık çalışanlarında biriken ve patlama noktasına gelen bir kaygı durumu var.

Sağlık emekçileri kendilerini değersiz hissediyor, bu da yılgınlık ve yorgunlukla birleşiyor.

‘Hayatını kaybeden meslektaşlarımız aktif görevdeydi’

Son bir haftada yaşamını yitiren 5 hekimin tamamının aktif görevde olduğunu, salgınla mücadele ettiklerini dile getiren Adıyaman, aralarında acil uzmanı, aile sağlığı merkezi çalışanı, genel cerrahi uzmanı olduğunu, son olarak Mersin’de kaybettikleri meslektaşlarının 42 yıllık bir sağlık emekçisi olduğunu söyledi.

‘Yoğun bakımlar doluyor’

Son dönemde hastanelere başvuran sayısında ciddi bir artış yaşandığını, özellikle Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Manisa’da yoğun bakımlarda yer bulmanın giderek zorlaştığını aktaran Adıyaman, “Acil servislerde artık neredeyse triyaj yapılamaz hale geldi. Büyük bir yoğunluk yaşanıyor, test yoğunluğu yaşanıyor. Bir an önce her yerde ayrı test merkezleri kurulması gerekiyor” diye konuştu.

‘Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmeli’

Sağlık emekçilerinin çalışma ve dinlenme sürelerinin belirlenmesini, buna özen gösterilmesini, fiziksel ve mental yorgunlukların dikkate alınması gerektiğini söyleyen Adıyaman, “En önemlisi, Covid-19 bütün sağlık çalışanları için bir an önce meslek hastalığı olarak kabul edilmeli, bu karar geriye dönük olarak da işletilmeli” dedi.

‘Tweet atarak bakan olunmuyor, ciddi tedbirler alınmalı’

Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce salgını bireylerin sorumluluğuna bırakmaktan vazgeçmeye çağıran Adıyaman, “Bakanlık artık sorumluluk almalıdır. Buradan bir kez daha bakanlığı görevini yapmaya davet ediyoruz. Her akşam tweet atmakla Sağlık Bakanlığı yapılmıyor. Hekimler, sağlık emekçileri ölüyor. Binlerce yurttaşımızı kaybettik, ölümler her gün devam ediyor. Sonbaharda salgının artması öngörüsünü de dikkate alırsak ciddi tedbirler alınması gerekiyor” ifadesini kullandı.