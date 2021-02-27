Azerbaycan milli piyangosu da artık Demirören'in

"Azerlotereya" adlı Azerbaycan'ın milli piyango şirketi Demirören grubuna devredildi.

Söz konusu anlaşma bugün Bakü’de imzalandı.

Sözcü'nün haberine göre törene, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Azerbaycan Ekonomi Bakanlı Mikayil Jabbarov, Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral katıldı.

Demirören Grubu’nun, Azerbaycan’da milli piyango, spor müsabakaları bahis oyunları ile loto oyunlarının işletmesini 5 ay içinde teslim alacak ve 10 yıl boyunca işletecek.

Milli Piyango'yu da devralmıştı

2017 yılının temmuz ayında çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname sonrası Varlık Fonu'na devredilen Milli Piyango, 2019 yılında 10 yıllığına 28 milyar liraya Demirören-Şisal ortaklğına devredilmişti.

Anlaşmanın içeriği ve gizlenen maddeler tepki konusu olmuştu.

İktidarın da teşvik etmesiyle Ziraat Bankası'ndan aldığı yüklü krediyle Doğan Medya'yı satın alan Demirören'in verilen tüm iktidar desteğine rağmen bu işten zarar ettiği belirtiliyordu. İddiaya göre, tam da bu nedenle, Demirören'e bir tür "hediye" olarak Milli Piyango ihalesi verilmişti.

Varlık Fonu'nun ihale bilgilerini açıklamaması, ihaleye Demirören-Şisal ortaklığı dışında katılan olup olmadığının bilinmemesi ve ihale şartlarının dahi gizlenmesi bu iddiaları sürekli hale getirdi.