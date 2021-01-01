Milli Piyango'da büyük ikramiye Varlık Fonu ve Demirören'e çıktı

Sisal Şans-Demirören tarafından 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL’lik ikramiye bir çeyrek bilete isabet etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, satılmayan diğer üç çeyrek biletin ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kaldı.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL’lik büyük ikramiye satılan tek bir çeyrek bilete çıktı. 25 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Manisa, Akhisar’dan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadesine yer verildi.