Ayasofya açılınca 'İslam devleti kuracağız' demişti: Uşşaki tarikatı liderinin çocuğa cinsel istismarı itiraf ettiği ses kaydı ortaya çıktı!

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde bulunan dergâhta gerçekleşen olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın her şeyi itiraf ettiği ses kaydı ortaya çıktı. Nurullah, ses kaydında 12 yaşındaki çocuğu istismar ettiğini kabul ediyor, “İnsan nefis taşıyor, aramızda nikah konuşmaları geçti, hata etmiş olabilirim” diyor.

Oda Tv’den Sami Menteş’in haberine göre, konu hakkında bilgi veren kaynaklar, cinsel istismarın, baba F.A. ile tutuklanan Fatih Nurullah arasında geçen bir konuşma sonrası ortaya çıktığını söylediler. Nurullah’ın tutuklanmasına giden sürecin başlangıcı olan konuşmanın kaydı daha sonra ortaya çıktı.

Kişilerin güvenliği için, konuşmada geçen isimler sansürlendi.

Konuşmada, Fatih Nurullah, baba F.A.’ya yaptıklarının bir kısmını anlatıyor. Kaydın içeriğinde 12 yaşındaki çocuğa yaptığı istismarı itiraf eden Fatih Nurullah, yaptıklarının ortaya çıkmaması için baba F. A.’yı ikna etmeye çalışıyor.

‘Sevişme diye bir şey yok oğlum, öptüm’

Konuşmada “Mehdiyle evlilik” rüyalarından yola çıkarak çocuğun kendisine verildiği zannına kapıldığını söyleyen Fatih Nurullah, babayı “ileri giden bir şey yok”, “insan nefis taşıyor, aramızda nikah konuşmaları geçti, hata etmiş olabilirim”, “bekaretinde sorun yok”, “bana yakışmayacak şekilde öpmüş oldum”, “sevişme diye bir şey yok oğlum, öptüm”, “bu da Allahın bir takdiri” sözleriyle ikna etmeye çalıştı.

'Ya intihar ederim ya da bu diyarlardan giderim’

Telefon konuşmasında “Namusuna, iffetine, bekaretine herhangi bir sorun yok yani anlatabildim mi?” diyen Fatih Nurullah, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Şimdi deniyor ki bana Y.A. psikolojik sorunlar çekiyor, bunu pedagoga götüreceğiz. Ondan sonra seni işte hapis yatıracak veya işte ne bileyim ben de dedim ‘kızım bu olduğu zaman yani ben ya intihar ederim ya da bu diyarlarda çeker giderim. Bana başka bir şans bırakmıyorsun’ dedim. Ben bu kadar size aile hukukumuz var. O da dedi ‘insan nefis taşıyor’ böyle konuşmalar geçti aramızda. Nikah vesaire konuşmaları. Ben burada bir hata yapmış olabilir ama ileri giden bir mevzu da yok. Yani bu işi örtelim dedik yani anlatabildim mi?”

'Ben gittim mi tarikat zaten biter’

Baba F.A.’yı ikna etmeye çalışan Fatih Nurullah konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

“Seni evladımız bildik, ailemiz bildik yani ben inanıyorum ki şimdi ben şu anda aramızdaki hukuktan dolayı ben yani sen canını bu yola koymuşsun yani istesem bile verirsin kanaatindeyim ama şu anda böyle bir durum da yok. Bir an böyle bir şey olmuş yani. Bunu bilmiyorum sen büyütüp de tarikatın kafirlerin diline laf sürmek, bu Odatv’ler şunlar bunlar hepsi bizim üzerimize zaten saldırıyor. Başımızda binlerce dert var.

Ben gittim mi tarikat zaten biter. Bu kadar hizmetler ortada kaldı. Sen… Ocağına düştük yani… Sen de bizim kardeşimiz olarak, ne bileyim şu anda derdimi sana açayım dedim.

İnan ileri giden bir şey yok. Söyledim yani. Yukarı çıktım dedim ‘babanın bu işten haberi var mı?’, ‘Var’ deyince, inan bir öpme oldu yani o kadar yani.”

Konuşmasına gülerek devam eden Fatih Nurullah, “Onu şimdi uyutup uyutup yanıma getiriyorlar. Şey oluyor…” dedi.

‘Millete rezil oluruz’

“Yani eğer al diyorsan alayım bu benim imkanım var” diyen Fatih Nurullah, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğun yaşı ufak. Yaşı şey değil yani ileride belki olur mu bilemiyoruz. Zuhuratlar var mı? Var. Bilmem sen de gördün mü? Onu da bilmiyorum. Sormak ayıp olur sana. Ama şu anda böyle bir durum yok.

Yani benim işte Pazar günü H.’ler çıkacak. Ben yani diyorum, ben kaçıp gideyim yani bu Türkiye veya bu iş ifşa olursa ben daha duramam buralarda. Millete rezil oluruz. Ben insan içine çıkamam ya intihar edeceğim ya gideceğim yani ikisinden birisi. Yani şey olsaydı, Allah biliyor… Hava yolları falan açık olsaydı, şimdi ben oradaydım yani.”

‘Yerime mehdi o olur’

Nurullah gülerek “Efendim gel canını alayım diyorsan gel canım burada” dedikten sonra sözlerine “Başka bir şey diyorsan ona da razıyım yani. Ben çıkmaz bir şeyin içine girdim” ifadelerini kullandı.

Kızın annesiyle olan görüşmelerinden bahseden Fatih Nurullah, “Görüşmelerimde falan öyle şey de oldu yani ben babasında… gibi bir durum gibi bir mevzu oldu. Yok dedi efendim. Şimdi sinirlidir F.A. sizi öldürür dedi. Öldürürse F.A. öldürsün yani benim yerime mehdi o olur. Valla böyle bir acayip durumdayım” dedi.

Fatih Nurullah, asıl endişesinin yaşanan skandalın ortaya çıkması olduğunu “Hadi bizim umurlarımızı bırak, tarikat yani Odatv’si, Sözcü gazetesi saldırır şimdi. Peygamberimize kadar işi uzatacaklar. Tarikatçılar diye laflar olacak” diyerek ortaya koydu.

‘Sizin de kızınız var’

Fatih Nurullah’ın uzun süren konuşmasının ardından, baba F.A. sadece “Efendim sizin de kızınız var. Yani ben ne derim?” diyebildi.

Fatih Nurullah ise “Böyle ileri gitmek veya bir bekaretine, namusuna, iffetine afedersin bir sevişme vesaire uzun bir şey yok. Bir geldi işte sarılıp öpüşme olmuş o kadar yani. O da yani ben günahım neyse çekeyim yani. Varsa gel canımı istiyorsan canım burada” diye yanıt verdi.

Baba F.A. bu sözlerin ardından sadece “Elim, ayağım, dilim tutuldu şu anda. Bir şey diyemiyorum ben” diyebildi.

Nurullah’ın yanıtı ise “İnan ben de yani. Şeytan işi desem… Bir imtihan. Hepimizin bir imtihanı yani” oldu.

‘O arada işte boynunu büktü’

Konuşmanın sonlarına doğru baba F.A. kızıyla arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

“2,3 gündür efendimi rüyamda görüyorum baba, iki yakam eline yapıştı falan dedi. Kızım bunlar nasıl rüyalar sen kendine biraz çekidüzen ver falan dedim. Sabah kalktım. Benimle beraber kalktı, işe gideceğim ‘Baba ben gene bir rüya gördüm’ dedi. ‘Fatih Efendi’ dedi ‘beni bir ateşe atıyordu’ dedi. ‘Böyle şeyler olmaz’ dedim. ‘En kısa zamanda toparlanalım efendimizin elini öpmeye gidelim’ dedim. O arada işte boynunu büktü. İşte ağlayarak çekti gitti. Ben işe gidecektim, ilgilenemedim.”

‘Al diyorsan alayım ama…’

Konuşmanın özeti aşağıdaki cümlelerde saklı…

Fatih Nurullah, “Bu senin, sana işaretli diyorsan başımın üstüne, üstünü örtelim diyorsan o da senin alicenaplığın” dedikten sonra ihtimalleri sıralıyordu:

“Al diyorsan alayım ama çocuğun yaşı ufak, ilerde olur mu olur, muratlar var mı var, ama şu anda böyle bir durum yok.”

OdaTv tarafından yayımlanan konuşmalar şöyle:

Müritler tarafından öldüresiye dövüldü

Konuyla ilgili bazı ayrıntıları ise OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde yazdı. Terkoğlu, istismara uğrayan çocuğun babasının, tarikat müritleri tarafından öldüresiye dövüldüğünü anlattı.

Terkoğlu’nun yazısından bazı bölümler şöyle:

Öğrendiğimize göre geçen perşembe günü jandarma, Akyazı’daki dergâha bir baskın düzenlemiş, Fatih Nurullah’ı gözaltına almıştı. Jandarmanın yanında kızının dergâhta cinsel istismara uğradığını söyleyen baba F.A. da vardı. Olaylar büyüdü, müritleri jandarmanın gözleri önünde kızın babasını kemikleri kırılana kadar öldüresiye dövdü.

(…)

12 yaşındaki çocuğun savcıya anlattığına göre, öpmekle başlayan süreç istismarın en iğrenç noktalarına varmıştı. (…) En acısı ilk olmadığını anlattığı ifadelerdeydi: “Dergâhta 10 yaşlarında bir kız daha vardı. O bana Fatih’in onu kucağına oturttuğunu anlatmıştı.”

Savcılık ifadesine giren uzman adli görüşmeci Y.A. tutanağa “ifadenin bu haliyle güvenilir olduğu düşünülmüştür” notunu düşmüştü.

(…)

Çocuğun annesinin kendisine “babası çok sinirli seni öldürür” dediğini söyleyen Fatih Nurullah, konuşmada Baba F.A.’ya “öldürürse F. öldürsün, benim yerime mehdi olur” diyordu. Kendisi için “mehdi” tanımı yapmaktan çekinmiyordu. Öyle ki Fatih Nurullah istismarına peygamberi alet etmekten bile çekinmiyordu:

“Efendimizin sünnetinde var diyeceğim bunu sen anlarsın dışarıdaki adam anlamaz”.