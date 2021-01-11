soL TV'de 'Dayanışma Meclisi Tartışıyor' programında Barış Terkoğlu'nun moderatörlüğünde Prof. Dr. Rıfat Okçabol, Prof. Dr. Özgür Aydın ve Ekin Şen üniversitelerin durumunu değerlendirdi.

‘Atanan rektörün normal konuşması da intihal şeklinde’

Okçabol, Erdoğan’ın "birebir kendine inananları atadığını ve üniversiteleri çiftlik olarak gördüğünü" belirtirken, “Şimdiki YÖK, cumhurbaşkanına teslim olmuştur” dedi.

YÖK’ün AKP'nin yan kuruluşu olduğunu söyleyen Okçabol, YÖK’ün taşeron olarak çalıştığını ve atanan rektörün cumhurbaşkanına hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Boğaziçi'nde intihal konusunun yıllardır tartışıldığını belirten Okçabol, Boğaziçi'nin anlayışında intihali öğrencinin yapmamasının yattığını belirtirken yeni atanan rektörle ilgili de “Atanan rektörün normal konuşması da intihal şeklinde” yorumunu yaptı.

‘Her yerde dayanışmayı artırmalıyız’

Ekin Şen, “Bir rektörün öğrencilerle buluşmasında istifa taleplerinden sonra çaresiz kaldığını ilk kez görüyorum” değerlendirmesini yaparken eylemlerle ilgili olarak, “Pandemi döneminde iktidarın hakkımızda verdiği kararların, eve kapanmanın bu eylemleri de tetiklediğini” düşünüyorum dedi. “Ben yaptım oldu tarzının kabul görmediğini” söyleyen Şen, “Tek örnek Boğaziçi değil, geçtiğimiz yıllarda ODTÜ, Marmara’da külliye, İstanbul Üniversitesi'nde yemekhane zammı protestoları gibi örnekler ortaya çıktı" dedi ve “daha inatçı bir öğrenci topluğu görmeye başladığını” vurguladı.

‘Yakın zamanda bir CEO da rektör olarak atanabilir’

Programın diğer konuşmacısı Özgür Aydın ise üniversitelerin yönetiminin şu an bir şirket yönetiminden farklı olmadığının altını çizerken, “Yakın zamanda bir CEO atanabilir rektör olarak üniversitelere!” yorumunu yaptı. “AKP'nin üniversiteleri yönetme kabiliyetini yitirdiği bir döneme giriyoruz” diyen Aydın, “Boğaziçi Üniversitesi rektörü yıllarını şirketlerde geçirmiş biri, yönetme zorluğu çektikçe, böyle atamaların sayısı da artacaktır ama üniversite itirazın ve direncin merkezidir!” değerlendirmesinde bulundu.

Programı buradan izleyebilirsiniz: