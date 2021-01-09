Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı: 'Kopya farzdır'

AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi'ne rektör olarak atanmasının yankıları sürüyor.

1992 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı.

Odatv'nin haberine göre, yıllıktaki "Son zamanlarda modaya uyarak sakallarını uzatmış ve sınıfımızda Şeyh Melihi tarikatını kurmuştur. Müritleri gün geçtikçe artmaktadır. (Şimdilik bir tane bile müridi yoktur) Arkadaşımızın hayat felsefesi 'Zararın neresinden dönülürse kardır, iyi not almak için kopya farzdır' şeklinde özetlenebilir" sözleri dikkat çekti.

'Sınıfımızda şeyh Melihi tarikatını kurmuştur'

Melih Bulu’nun okul yıllığında yazılan bazı ifadeler şunlar:

"Son zamanlarda modaya uyarak sakallarını uzatmış ve sınıfımızda Şeyh Melihi tarikatını kurmuştur. Müritleri gün geçtikçe artmaktadır. (Şimdilik bir tane bile müridi yoktur) Arkadaşımızın hayat felsefesi 'Zararın neresinden dönülürse kardır, iyi not almak için kopya farzdır.' şeklinde özetlenebilir. Ayrıca tarikatının esası da 'El kopya-yüt hayr-ün minel ezber'dir. Bir sabah namaza kalktığı zaman ezanda küçük bir değişiklik yapar ve sonuna 'El kopya- tül hayr-ün minel ezber' bölümünü ekleyerek yeni bir düşünce akımıyla okulun çalkalanmasına sebep olur. Onun için hayat 'Bir varmış bir yokmuş elde ne varsa karmış' demektir. Melih, derslerde hocaların gözüne çok batar. Bunun için bol bol sözlüye kalkar."

'Melih'in şiirleri denilince akla şu kıta gelir'

"Melih çok yönlü bir insandır. Hobilerinin en başından şiir yazmak ve elektronik araçları bozmak gelir. Melih'in şiirleri denilince akla hemen şu kıta gelir:

Yağdı yağmur

Çaktı şimşek

Sen de mi şair,

.............."