Amirallerin gözaltı süresi uzayabilir

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde (TEM) bulunan emekli amiraller için belirlenen 4 günlük gözaltı süresi bugün tamamlanıyor. İfadeleri henüz alınmayan emekli amirallerin gözaltı süresinin uzatılması ihtimaller arasında bulunuyor.

Cumhuriyet’e konuşan emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, soruşturmayı yürüten savcıyla görüşemediklerini söyledi. Erol, “Savcı bizi adam yerine koyup konuşmadı. Bulunduğu kata bile gidemedik. Ankara Baro Başkanı randevu istedi, onu bile vermedi” dedi. Nezarethane koşullarına dikkat çeken Erol, “Nezarthane koşulları nedeniyle canları sıkkın. Bu olay nedeniyle canları sıkkın değil. Yanlış bir şey yapmadıklarını, boşu boşuna tutulduklarını düşünüyorlar” dedi. Erol, nezarethane koşullarında kalan amirallerin yaşlarına ve Covid-19 salgınına dikkat çekerek “Müvekkiller hasta olup hayatlarını kaybederse sorumlusu kimdir” diye sordu.

Emekli amiral Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz de sosyal medya hesabından, “Şimdi aldığım bir habere göre davet edilen 4 amiralin sorguları pazartesi gününe kalmış. Bu gözaltılar pazartesiye kadar uzadı mı demek? COVID ortamında eşlerimizi bu kadar gün tutmak hangi vicdana sığar? Bana eşimin hasta olmayacağı garantisini verebilecek misiniz?” mesajı paylaştı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin bugünkü haberinde ise ek gözaltıların gelebileceği belirtildi. Haberde amirallerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda el konulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin beklenen rapor ile HTS kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderildiği de ifade edildi.