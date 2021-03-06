AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür ederiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e sosyal medya üzerinden "Avrupa-Atlantik güvenlik ve savunma konularında objektif değerlendirmeleri için" teşekkür etti.

Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Avrupa-Atlantik güvenlik ve savunma konularında objektif değerlendirmeleri için teşekkür ederiz. Türkiye, bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmeye, küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edecektir."

Stoltenberg AB'nin güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, Birlik'in tüm kanatlarını ABD, Türkiye ve İngiltere gibi AB üyesi olmayan NATO ülkelerinin koruduğunu söylemişti.