Bakan Akar: NATO görevlerimizi aynı kararlılıkla sürdürüyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır’ın Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama ihalesini Türkiye’nin daha önce ilan ettiği ve BM’ye bildirdiği sınırlara göre yapmasıyla ilgili "Mısır'ın arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi çok önemli gelişme" dedi.

Akar, "Mısır ile tarihsel ve kültürel bir çok ortak değerimiz var. Önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçtiğimiz günlerde Mısır'la "ilişkilerin seyrine göre" deniz yetki alanları anlaşması imzalanabileceğini söylemişti.

'NATO Genel Sekreteri’nin yaptığı açıklama çok önemli'

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasında Ege istişari görüşmelerinin yapılmaya başlandığı, NATO Karargahı’nda askeri heyetler arasında ayrıştırma toplantılarının gerçekleştirildiğini hatırlatan Akar, "Diğer bir toplantı ise daha önce ikisini Atina’da birini Ankara’da yaptığımız güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler. Komşumuza bunun dördüncüsünün Ankara’da yapma konusunda hazır olduğumuzu, kendilerini beklediğimizi ifade ettik. Tüm bu olumlu yaklaşımlara rağmen maalesef komşumuz tarafından provokatif girişimler, eylemler, sorumsuz açıklamalar, tehdit dili ve benzer yaklaşımlar bölgedeki barış ve istikrarı bozmaktadır. Gerilimi artıran ve bunları ortaya atarak istikrarı olumsuz etkileyen sözler ve eylemlerden kaçınmaları gerektiğini kendilerine devamlı söylüyoruz. Komşumuzun yaptığı bu faaliyetlerin temel amacının AB ve uluslararası kamuoyunu olumsuz etkilemek, onları yanıltmak olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Akar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tatbikat ile aynı anda diğer milli, uluslararası ve NATO görevlerimizi de aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı bir dönemde NATO dayanışması çok daha önemli hale gelmiştir. Bu konuda NATO bünyesinde gayet yapıcı, planlı, programlı bir ilişkimiz var. Bu ilişkimiz her geçen gün gelişmekte ve ilerlemektedir. Geçtiğimiz günlerde Sayın NATO Genel Sekreteri’nin yaptığı bir açıklama gerçekten çok önemli. Avrupa’nın, NATO’nun korunmasında, Türkiye’nin çok önemli bir rolü olduğunu açık ve seçik bir şekilde ortaya koydu. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum."