'Avrupa Birliği'nin kanatlarını ABD, Türkiye ve İngiltere koruyor'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa'nın başını çektiği "stratejik özerklik" talepleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'AB üyesi ülkeler NATO'nun savunma harcamalarının sadece yüzde 20'sini karşılıyor'

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Avrupa'nın savunmasının stratejik özerkliğe değil transatlantik bağlara bağlı olduğunu söyleyen Stoltenberg, AB ülkelerinin büyük bölümünün aynı zamanda NATO üyesi olduğunu ve vatandaşlarının güvenliğinin kendi başkentlerinin çok ötesinde bir ittifaka bağlı olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, AB nüfusunun yüzde 90'ı aşkın bölümünün NATO üyesi bir ülkede yaşadığını, ancak AB üyesi ülkelerin, NATO savunma harcamalarının sadece yüzde 20'sini karşıladığını belirtti.

'ABD, Kanada, İngiltere, Türkiye savunuyor'

AB'nin cephelerinin Kuzey Atlantik'ten Rusya'ya, AB üyesi olmayan NATO üyeleri ABD, Kanada ve İngiltere tarafından savunulduğunu söyleyen Stoltenberg, güneydoğu kanadı savunmasının da aynı şekilde AB üyesi olmayan Türkiye tarafından üstlenildiğini savundu.

Stoltenberg, "Türkiye'nin Suriye ve Irak ile sınırı bulunduğunu ve IŞİD'e ve uluslararası terörizme karşı verilen mücadelede son derece önemli rol oynadığını" söyledi.

'En önemlisi siyasi boyutu'

Stoltenberg, "Ancak en önemlisi, konunun siyasi boyutu. Çünkü Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağları zayıflatmaya, bölmeye yönelik her tür girişim sadece NATO'yu değil, Avrupa'yı da bölecektir" dedi.

'Beyin ölümü' açıklaması gelmişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2019 yılında Economist dergisine verdiği mülakatta Avrupalı NATO müttefiklerinin kendilerini savunması için artık ABD’ye bel bağlayamayacağını söylemiş, “Şu anda yaşadığımız şey NATO’nun beyin ölümü” demişti.

Macron “uçurumun kenarında” olduğunu ileri sürdüğü Avrupa’nın kendisini stratejik bir jeopolitik güç olarak düşünmesi gerektiğini belirttiği mülakatta aksi durumda “Kaderimizin kontrolü elimizde olmayacak” diye konuşmuştu.

Macron daha önce de bir Avrupa ordusu kurulması için çağrıda bulunmuştu.



